GeoPark y su transformación sostenible de los territorios

Con miras a garantizar un desarrollo integral y sostenible en Colombia, GeoPark viene impulsando su programa de Transformación Territorial Sostenible, que ha estado en marcha desde la llegada de GeoPark a Colombia en 2012 y se ha expandido a nuevas áreas tras la adquisición de activos de Amerisur en 2020, abarcando proyectos cruciales en tres áreas fundamentales.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El primero de ellos parte de la construcción de ‘Viviendas Sostenibles’, lo cual se ha convertido en un faro de cambio positivo en Casanare y Putumayo, donde en colaboración con la Corporación Minuto de Dios, se enfoca en mejorar las condiciones de vida de las comunidades vecinas a sus operaciones.



Gracias a esto, más de 1.700 familias se han beneficiado con intervenciones en la infraestructura de sus hogares, contribuyendo a la reducción de los indicadores asociados a la Pobreza Multidimensional hasta en un 98%. Este proyecto no sólo ha mejorado la calidad de vida sino que ha sido reconocido por el Gobierno de Colombia, siendo premiado en dos ocasiones por su contribución al desarrollo territorial sostenible.



Y por eso su iniciativa ganó el Premio Portafolio 2023 en Responsabilidad Social Empresarial.



Por otra parte GeoPark ha forjado alianzas estratégicas con instituciones como la Fundación Nacional Batuta, la Fundación Brian Angola y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para brindar oportunidades de formación cultural y acceso gratuito a la educación para niños, niñas y adolescentes. Más de 240 jóvenes en Casanare y Putumayo han experimentado una transformación académica y cultural gracias a estas iniciativas.



Por último, en un contexto desafiante, donde el liderazgo comunitario enfrenta riesgos significativos, GeoPark ha asumido la responsabilidad de contribuir a la formación integral de líderes y lideresas sociales.



A través de ciclos de capacitación en colaboración con la Fundación para la Reconciliación y la Universidad Javeriana de Cali, la compañía busca fortalecer el tejido social y contribuir a la construcción de paz en el territorio. Este esfuerzo refleja el compromiso de GeoPark con la convivencia armónica y pacífica entre las comunidades locales.



(Vea: Emprendedores colombianos construyen tecnología para evitar el desperdicio de comida).



El programa de transformación territorial de GeoPark se extiende por los departamentos de Casanare y Putumayo, específicamente en los municipios de Tauramena y Villanueva, y en Puerto Asís, respectivamente. Este alcance geográfico demuestra el compromiso continuo de la compañía con el desarrollo sostenible en diversas regiones.



Es así que el ganador en esta categoría, a través de su Programa de Transformación Territorial Sostenible, se erige como un ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden ser catalizadoras de un cambio positivo en el desarrollo del país.



Más allá de sus operaciones comerciales, la compañía demuestra un compromiso real con las comunidades donde opera, respaldando proyectos que generan un impacto significativo y duradero.



De acuerdo con los voceros de esta firma, con este tipo de iniciativas queda claro que no sólo extraen recursos naturales, sino que también siembran las semillas del cambio social y económico.



Este enfoque se centra en la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales, establece un estándar para la responsabilidad corporativa en Colombia y demuestra que la prosperidad económica puede y debe ir de la mano con el progreso social.



(Vea: Utensilios con aluminio reciclado, la novedad sostenible de la marca Imusa).



GeoPark Colombia ha recibido el reconocimiento del Gobierno de Colombia en dos ocasiones, subrayando su destacado aporte a la superación de la pobreza y su significativa contribución al desarrollo territorial sostenible del país.



Estos premios no solo son testimonio del impacto positivo de las iniciativas de GeoPark sino también del compromiso sostenido con el bienestar de las comunidades.



(Vea: CAF representará a la región en COP28).



PORTAFOLIO