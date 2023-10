Bogotanos ven pobre papel del Gobierno con residuos

El interés por el reciclaje viene marcando la agenda de los bogotanos, según la última encuesta de Greenpeace y Reciclemos Bogotá, en donde de registró que al menos el 94% de los encuestados tiene el hábito de separar los residuos aprovechables que genera.



De acuerdo con los datos de las organizaciones, la gestión de residuos y la contaminación plástica reflejan estilos de vida insostenibles, en casos garantizados por la rápida urbanización, pues solo en la capital los residuos sólidos emiten 13% de los gases efecto invernadero.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Asimismo, la mala gestión de estos resulta en 9.000 toneladas de residuos diarias de las cuales solo el 17% se recicla.



En ese sentido, los resultados de la encuesta mostraron que frente a las temáticas de medio ambiente, el mayor interés de los bogotanos está en coyunturas como el cambio climático y la crisis climática en un 30%. Siendo continuo darle la importancia a los residuos, plásticos y su contaminación en un 25%.



Una vez hecha la pregunta sobre en cuáles de las temáticas cree que puede aportar de manera directa, en un 82% se aseguró que es en el tema de residuos, plásticos y su contaminación, pero en un segundo lugar figura con un 48% el cambio y crisis climática.



Cabe destacar que en el marco de la encuesta, el 60% de los participantes considera que tiene duda sobre lo que se hace con los materiales que se reciclan, a la vez que un 45% creen que aún en la ciudad faltan herramientas para hacer una gestión correcta de los residuos.



(Vea: Bavaria fabricará sus botellas plásticas con material reciclado).



También se adiciona que el 62% de los encuestados manifiesta no encontrar lugares correctos para reciclar ciertos tipos de materiales.



Y aunque las cifras se tornan positivas, en el proceso se da cuenta que para el 72% de las personas que respondieron la encuesta el Gobierno, hasta ahora, no ha fomentado ni facilitado la gestión de residuos en la ciudad. Un 28% considera que si hay medidas.



Es así que un 84% de los bogotanos infiere en la necesidad de que debe ser una prioridad las gestión de residuos para la administración de Bogotá.



Según el estudio, la Asociación de Recicladores de Bogotá evitó 407.750 toneladas de CO2, pero, detallan que se necesita más conciencia y apoyo.



“Una gestión adecuada de los residuos, como el reciclaje y la reducción de la generación de desechos, es fundamental para mitigar el impacto del cambio climático al reducir la liberación de gases de efecto invernadero y la huella ecológica asociada con la gestión de residuos”, aseguran.



Respecto a la pregunta sobre la evaluación de sistema de gestión de residuos en conjunto, barrio o localidad, el 46% de los encuestados considera que es regular, mientras que un 23% afirma que es eficiente.



Revisando las otras respuestas es posible evidenciar que un 16% de los bogotanos cree que estas gestiones son deficientes; un 11% que son muy deficientes, sin embargo, un 4% afirma que son muy eficientes.



(Vea: Kia lanzó en Colombia su nuevo vehículo 100 % eléctrico).



Si bien la responsabilidad de la gestión de residuos “es de todos”, el 76% de los encuestados considera que liderar el cambio a ser más conscientes depende de los ciudadanos, un 70% afirma que es el Gobierno el responsable, pero un 65% cree que deben ser las empresas.



De igual manera, según lo dicho por los bogotanos, quienes deben asumir el costos de los cambios en materia de gestión de residuos está que en un 85% debería ser el Gobierno, mientras que en un 66% corresponde a las empresas. Los comercios figuran con el 49% y los ciudadano con un 46% de responsabilidad.



Adicionalmente, otro de los resultados que refleja la encuesta se enfoca en el tema de la recolección. En ese sentido, el 77% de los bogotanos sí conoce la labor que realizan los recicladores de oficio.



Es así que la percepción de estos trabajadores es en un 76% positiva según los ciudadanos de la capital, mientras que un 19% la considera neutral. Sin embargo, un 4% considera que es negativa la labor de los recicladores de oficio.



Vale la pena destacar que según los resultados presentados en la encuesta en esta materia, se destaca que el 53% de los participantes no sabe o desconoce lo que se hace con los materiales que recicla.



(Vea: A seis proyectos renovables les habrían ejecutado garantías).

​

PORTAFOLIO