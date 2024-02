Empresas que interiorizan los ESG juegan de local en el mercado internacional

La sostenibilidad se convirtió rápidamente en la nueva norma para-arancelaria de mercados como el europeo o si se quiere en el nuevo estándar que deben alcanzar todas las empresas que quieren tener comercio internacional.



Más allá de eso, las compañías locales también tienen que migrar a su transformación sostenible, pues corren el riesgo de ser desplazadas en un abrir y cerrar de ojos.



Con ese enfoque, Diana Palacio, socia fundadora de In Pacta Consulting, inició hace un año largo, su empresa para ofrecer a sus clientes la transformación sostenible de las empresas. Ayudamos a las organizaciones a integrar la sostenibilidad en los pilares ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo) como parte esencial de su estrategia de negocio.

¿Son otra firma compitiendo en Responsabilidad Social Empresarial?



Somos una compañía especializada en sostenibilidad empresarial y buscamos llevar a nuestros clientes a descubrir el ecosistema del que hacen parte; esto por la ruta de la sostenibilidad les permite tener un espectro más amplio e integrado de sus clientes, empleados, entorno físico, de mercado, lo cual les lleva a cumplir todas las exigencias legales y más allá a ver riesgos y oportunidades de mercado.



De hecho, nuestra experiencia es que las empresas nos permiten descubrir nuevas líneas de negocio e integrar otras que ellos como organización no habían descubierto.

¿Cómo lo logran diferenciarse?



Cada una de las socias tiene 25 años de experiencia en el mundo corporativo en estas y otras áreas. Entre todas suman más de 75 años de experiencia en el mundo corporativo en éstas y otras áreas. Las otras dos socias fundadoras son: Ana María Gómez y Mariana Jaramillo.



En la compañía vemos la sostenibilidad como una forma de hacer negocios, así se impregna en el ADN de las compañías la adopción de la legislación y se alcanzan más rápido y de forma eficiente los estándares que exigen los bloques comerciales en otras partes del mundo.

Ustedes llegan con la receta …



Para nada. Desde que iniciamos con las empresas nos dedicamos a conocerlas y construimos con ellos a la medida. Todas las organizaciones tienen requerimientos diferentes y entornos diferentes, nuestra preocupación primero es que ellos se conozcan, descubran el propósito superior de la compañía y de servicio al cliente.



Cuando llegamos allí es muy fácil descubrir nuevas líneas de negocio, fortalecer el core de la empresa y llevar a cada persona en la organización esos objetivos y descubrir en cada uno la importancia de su labor dentro de la compañía.



La visión de la sostenibilidad va más allá de las fronteras de la organización. Nos esforzamos por hacer que sea transversal, extendiéndonos más allá de las paredes de la empresa para abordar integralmente los grupos de interés involucrados como la cadena de proveeduría, clientes, empleados, entes de control, inversionistas, entre otros.

En la foto, de izq. a der.) Diana Palacio, Mariana Jaramillo y Ana María Gómez Cortesía

¿Qué pasa con el entorno?



No limitamos nuestra visión a la organización individual; analizamos y optimizamos toda la cadena de proveeduría. En el corazón de nuestro enfoque está el reconocimiento de que las empresas operan en un ecosistema más amplio, y por ende, la sostenibilidad debe ser una colaboración colectiva.



Implica una evaluación exhaustiva del impacto en la cadena de proveeduría. En In Pacta, entendemos que la empresa no está sola en este viaje, y trabajamos para fortalecer la resiliencia sostenible de toda la red empresarial.

Las normas de sostenilidad se convirtieron en las nuevas barreras que impiden el acceso a los mercados...



En In Pacta Consulting, anticipamos los cambios en los estándares globales y regulaciones internacionales y nacionales que están en el horizonte para las empresas.

Estamos aquí para guiar a las organizaciones en la adaptación proactiva, permitiéndoles liderar en lugar de seguir.



El país es líder regional en cuanto a avances regulatorios asociados a los temas ESG y la forma de reportarlos. Por eso la relevancia de brindar a las organizaciones acompañamiento en el cumplimiento de estas normativas, tanto locales como internacionales.



Estamos ahí para que no solo identifiquen, sino que comprendan y se preparen para los estándares emergentes que serán exigidos. Este enfoque proactivo minimiza riesgos y maximiza las oportunidades.



Aquí el cambio cultural es esencial. No se trata sólo de cumplir con regulaciones, sino de internalizar la sostenibilidad como un valor central.



Además, estructuramos y optimizamos los procesos organizacionales, para integrar la sostenibilidad de manera eficiente. Desde la redefinición de roles y responsabilidades hasta la implementación de sistemas de gestión sostenible, garantizamos que la sostenibilidad sea más que una obligación: es una ventaja competitiva y una expresión genuina de sus valores.

CÉSAR GIRALDO

Portafolio