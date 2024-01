Suma Móvil y su estrategia para reforzar su presencia en el país con el 5G

El 2024 se proyecta como un año de crecimiento para el operador móvil virtual Suma Móvil. Así lo precisó Iván Montenegro, country manager de la compañía, quien destacó que la llegada del 5G al país será clave para que sus marcas aliadas evolucionen.



¿Cómo le fue a la compañía durante el 2023?



Suma Móvil es un operador móvil virtual agregado, es decir que nosotros no llegamos al usuario final, sino que habilitamos a otras empresas para que se conviertan en operadores móviles virtuales o marcas aliadas de nuestra operación.



La empresa lleva seis años en Colombia, y los últimos dos han sido importantes para consolidar nuestra propuesta. Particularmente, en 2023 logramos un ritmo de crecimiento sostenido. Esto nos permitió incrementar nuestra base de usuarios en un 40%, frente a lo registrado en 2022. Estos resultados muestran que estamos alcanzando la curva de éxito en Colombia.



¿Con cuántas marcas vienen trabajando?



Somos aliados de 30 marcas, provenientes de diferentes sectores. Además, trabajamos con algunos ISP (proveedores de servicios de internet) que no solamente tienen la alternativa de ofrecer servicios de internet fijo, sino que también ofrecen internet móvil. Igualmente, trabajamos con otro tipo de empresas que buscan fortalecer su propuesta de valor, incorporando servicios de telecomunicaciones. Justamente, nuestra propuesta es que las empresas puedan desarrollar modelos de negocio diferenciales.



¿Cuántos usuarios reportan?



Como nuestra plataforma es muy versátil, podemos soportar usuarios de otros operadores móviles virtuales. Si bien no podemos dar más detalles, cerramos recientemente un contrato con una empresa para soportar 350.000 usuarios. Asimismo, tenemos otros usuarios, que si bien no tienen el título de operador móvil virtual, les facilitamos el acceso. De este tipo, vamos a reportar a la CRC cerca de 40.000 usuarios adicionales. Debo decir que consolidar un operador móvil virtual, que cuente con todas las capacidades para brindar una gran flexibilidad, requiere unos periodos de implementación bastante largos.



¿Cómo ven al sector?



Si bien el sector de las telecomunicaciones ha estado marcado por grandes desafíos en el último año, lo cierto es que la coyuntura nos ha abierto grandes oportunidades. Y es que justamente en estos momentos de crisis, en donde los usuarios buscan alternativas diferentes, Suma ha entrado a apoyar a las empresas que le están dando valor agregado a sus usuarios.



Por ejemplo, uno de nuestros aliados ofrece servicios de telefonía móvil con la venta de motocicletas. Mientras que otras empresas están incluyendo en su portafolio los servicios de telecomunicaciones.



¿Qué ventajas ve la compañía con el 5G?



El 5G es un tema fascinante desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, pienso que hay dos frentes importantes a destacar. El primero es el enfoque tecnológico, sin duda, que beneficiará tanto al cliente final como a las empresas. El segundo punto es todo el avance que tendrá el país, ya que si se aprovecha el 5G de la menor manera se dará un gran salto digital.



En el caso de Suma, esta tecnología será muy beneficiosa para nuestros aliados al momento de prestar servicios móviles. Hay que destacar que somos una subsidiaria de una gran casa matriz de tecnología llamada Grupo Ingenium, y que desarrolla toda la tecnología que tenemos en Latinoamérica (Chile, Perú y Colombia). Gracias a las herramientas que están en nuestras plataformas hoy podemos soportar el 5G.



¿Es decir que tienen ya disponible esta alternativa para los clientes?



La plataforma soporta 5G, pero todavía no está disponible para los clientes, ya que los grandes operadores deben desplegar primero toda la infraestructura.



Pero no cabe duda que tecnológicamente estamos listos para dar ese siguiente paso en Colombia. Una vez que los grandes operadores logren hacer todo el despliegue buscaremos acuerdos de integración para que nuestras marcas aliadas y los operadores móviles virtuales evolucionen lo más rápido posible.



En el juego de las telecomunicaciones siempre hay que estar en la nueva generación.



¿Con cuál operador vienen trabajando?



Con los grandes operadores tenemos dos convenios: uno con Tigo y otro con Telefónica.



¿Cuáles son las metas para este 2024?



El reto de este año es crecimiento. Ya consolidamos la operación y el siguiente paso es crecer.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio