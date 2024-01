'Jaque al Fraude': el plan de Alianza In para prevenir los fraudes en crédito digital

Las denuncias de delitos cibernéticos reportados por la Policía Nacional en 2022 ascendieron a 62.000 y Asobancaria dijo que ese año se presentaron unos 40.000 créditos fraudulentos que incluyen suplantación de identidad y otras irregularidades.



Por ese motivo es que Alianza In Colombia, el gremio de Aplicaciones e Innovación lanzó el sitio web ‘Jaque al Fraude’(Jaquealfraude.com), con información para que las personas distingan entre las empresas legales de créditos digitales y las piratas.



“Queremos advertirles a los ciudadanos que tengan cuidado con empresas ilegales que ofrecen créditos digitales aparentemente de forma sencilla a través de internet, y luego extorsionan y amenazan a las personas. Es importante mantenerse informado y no caer en este tipo de trampas”, advirtió José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.

“En este espacio las personas podrán consultar recomendaciones, tips para tramitar un crédito digital, tácticas para verificar el registro veraz de la fintech y los datos del contacto, entre otros”, indicó.



Fernando Aristizábal, CEO de Ya Dinero señaló que se busca, además, concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de validar la trayectoria y la experiencia de la entidad con la que está haciendo la transacción.

“Para tomar un crédito digital de forma segura, se debe validar que lo está haciendo con una entidad confiable, que tenga trayectoria en el mercado y a la que pueda acceder fácilmente a sus redes sociales, revisar sus históricos de conversaciones, cantidad de seguidores, antigüedad, así como su página web, etc. Las entidades que somos legales no pedimos datos de contactos de redes sociales, ni los contactos del WhatsApp de los clientes y recuerden que las promesas de entregar créditos a reportados normalmente son falsas”, enfatizó.



Juan Esteban Saldarriaga, cofundador de Rapicredit y CEO de Juancho te Presta aseguró que las plataformas de crédito digital trabajan constantemente para que miles de personas en Colombia tengan acceso a servicios financieros, facilitando los procesos de solicitud, agilizando el desembolso y llevando soluciones cuando los clientes verdaderamente las necesitan.

Seis pasos claves para seguir

Según López, hay seis pasos a seguir antes de tomar un crédito digital:



1. Mirar los sitios de las marcas que ofrecen el crédito, preguntarle a conocidos.



2. Verificar datos de contacto, oficina, correo.



3. Leer las políticas de privacidad pues para acceder a un crédito no hay que dar acceso a fotos, videos o contactos.



4. Que las razones sociales existan.



5. No se debe adelantar un pago sin que se haya realizado el desembolso.



6. Promociones de cero tasa de interés o recibir más dinero del solicitado son una bandera roja.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista de Portafolio