Amazon expandirá sus envíos con drones a más países a finales de 2024

Amazon anunció que ampliará sus envíos con drones a Reino Unido e Italia a finales de 2024, así como a más destinos en Estados Unidos, y estos envíos incluirán algunos medicamentos, pese a que aún no ha conseguido el éxito que esperaba en su primer año de Amazon Air en el país norteamericano.



Desde diciembre del año pasado la empresa usa sus drones MK27, que pesan alrededor de 36 kilos, viajan a una velocidad de entre 80 y 96 kilómetros por hora y pueden trasportar un paquete del tamaño de una caja de zapatos de hasta 5 libras (2,26 kilos), en dos ciudades: Lockforden, en California, y College Station, en Texas.



Según el gigante del comercio electrónico, durante estos 10 primeros meses sus drones, que vuelan a una altitud de 40 a 120 metros, ha enviado paquetes a usuarios que tengan un jardín y vivan a 3,5 millas (unos 5.6 kilómetros) de una área de entrega.



El dron no aterriza en la casa del usuario, sino que tira el paquete, solo si es seguro y si no hay personas o mascotas en la zona, cuando está a 3,6 metros de altura y el envío consigue sobrevivir al impacto gracias a un empaquetado especial que protege a la mercancía.



Otro de los anuncios que hizo este miércoles David Carbon, vicepresidente de Prime Air, es que también se están haciendo entregas en apartamentos en Texas, aunque no explicó dónde aterriza el paquete en estos casos.



La FAA, el mayor obstáculo Hasta ahora, el mayor obstáculo de Amazon para su flota de drones está siendo la Administración Federal de Aviación (FAA), que tiene reglas estrictas sobre el espacio aéreo estadounidense, como prohibiciones para sobrevolar carreteras o cerca de personas, sobre todo para drones pesados.



No obstante, Carbon dijo hoy que: "asociarse con los reguladores de la FAA, la Unión Europea, Italia y el Reino Unido ha sido una gran experiencia de aprendizaje para desbloquear la capacidad de Amazon".



Amazon había proyectado en enero que haría 10.000 entregas a los clientes a través de su flota de robots voladores para finales de 2023 y aunque señaló que ha enviado 'cientos de paquetes' de manera segura en Texas, no dio datos específicos a falta de dos meses para que se cumpla su primer año.



Según la prensa especializada, la entrega de paquetes por aire comenzó con lentitud, y un informe en febrero decía que Amazon había atendido a menos de 10 hogares.



Entregar medicamentos mediante drones

En el evento de este miércoles, que se celebró en el centro de investigación y desarrollo de robótica de Amazon BFI1 en el estado de Washington, la empresa también anunció que Amazon Pharmacy y Prime Air se unen para entregar medicamentos mediante drones.



Esta opción es gratuita y, de momento, solo estará disponible para los clientes de College Station, aunque la empresa espera extender estos servicios a otras zonas de Estados Unidos.



La empresa destaca que una vez que el usuario haya hecho su pedido, este tardará una hora en recibir su medicamento.



"Tenemos una selección de más de 500 medicamentos, que sirven para tratar casos agudos y crónicos y ayudarán a los clientes a recuperarse más rápido con una comodidad incomparable", dijo John Love, vicepresidente de Amazon Pharmacy y PillPack by Amazon Pharmacy.

Un nuevo dron más ligero

La empresa también anunció este miércoles que su nuevo modelo MK30 se lanzará en 2024: es un dron que cuenta con nuevas hélices que reducen el ruido percibido a casi la mitad, es más liviano y pequeño, y tiene capacidades mejoradas en comparación con el MK27.



El primer vuelo de esta máquina se produjo en septiembre y en los "próximos seis meses" la empresa lo "pondrá a prueba". Otra de las ventajas de esta nueva máquina es que puede operar en condiciones climáticas adversas, como lluvia ligera.



La lucha por el cielo de EE.UU. Amazon no es la única compañía que busca usar el cielo de Estados Unidos para repartir sus productos: la cadena de supermercados Walmart anunció este año que ha completado más de 6.000 entregas en siete estados del sur y suroeste del país a través de sus socios: DroneUp, Flytrex y Zipline.



Los artículos más populares que envía Walmart son toallas de papel y pollos asados.



Estos drones son más ligeros, entre 4,5 y 18 kilos, por lo que se enfrentan a menos regulaciones por parte de la FAA.



EFE