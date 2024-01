Apple permitirá comprar sin pasar por sistema de pago App Store, pero cobrará un 27%

Apple permitirá que las aplicaciones eludan su sistema de pago propio, pero en condiciones que desde ya ponen nerviosos a desarrolladores como Epic Games, que dio una batalla legal de más de tres años sobre el tema.



"Epic desafiará en los tribunales el plan de cumplimiento de mala fe de Apple", dijo en X el martes en la noche el número uno de Epic, Tim Sweeney. Apple acababa de detallar los cambios que implementará en un documento judicial.



El grupo californiano ahora permitirá a los desarrolladores de aplicaciones en Estados Unidos habilitar a sus usuarios para hacer compras digitales (en videojuegos, suscripciones, etc.) sin pasar por el sistema de pago App Store, algo que era hasta ahora inevitable.



De quedar en firme el cambio, los desarrolladores ya no abonarán a Apple la comisión de hasta el 30%, pero de cualquier forma tendrán que pagar una del 27% y cumplir otras condiciones restrictivas, según los abogados de Apple "para minimizar los considerables riesgos de los enlaces de pago externos".



"Estos términos son necesarios para proteger la privacidad y seguridad del usuario, mantener la integridad del ecosistema de Apple, promover el flujo de información, evitar la confusión de los usuarios y permitir una revisión efectiva de las aplicaciones de los desarrolladores", argumentan.



Apple planea auditar a los desarrolladores para comprobar que están pagando esa comisión.



"Esto acaba con la competencia de precios. Los desarrolladores no pueden ofrecer productos digitales más baratos en la web después de pagar entre 3% y 6% a un procesador de pagos externo, y este nuevo impuesto de Apple del 27%", protestó Sweeney.

La decisión tomada sobre el caso Epic Games vs. Apple puede sentar muchos procedentes para la industria. EFE

El líder de Epic también critica a Apple por excluir a los usuarios del "flujo de pago normal de la aplicación", lo que a su juicio podría desanimarlos.



Epic ha acusado a Apple y Google de abusar de su poder sobre la economía móvil global a través de sus sistemas operativos iOS y Android. Hace dos años, tras la demanda entre Apple y Epic, un juez federal de Estados Unidos ordenó a Apple que permitiera a los desarrolladores ofrecer métodos de pago alternativos, al tiempo que declaró que Epic no había demostrado una infracción de la ley de competencia.



El martes, la Corte Suprema anunció que no escucharía las apelaciones de Apple o Epic en el prolongado caso. El mes pasado, Epic tuvo una victoria inesperada contra Google en Estados Unidos, cuando un jurado consideró que el gigante de internet abusa de su poder para ahogar a la competencia en el mercado de aplicaciones móviles vía Android.



AFP