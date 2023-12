La compañía Apple podrá seguir vendiendo sus 'smartwatch'... por ahora

Apple ganó un fallo judicial que suspendió temporalmente una prohibición de ventas en EE. UU. de sus relojes inteligentes más nuevos, lo que le dio a la compañía un respiro en una lucha por patentes que había obligado a los dispositivos a salir del mercado y amenazaba un negocio estimado en 17.000 millones de dólares.

Un tribunal de apelaciones de Washington emitió la suspensión provisional este miércoles 27 de diciembre, un día después de que Apple solicitara un retraso de la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés), que había bloqueado la importación y venta del Apple Watch Series 9 y Ultra 2.



El tribunal dio a la comisión hasta el 10 de enero de 2024 para responder a la solicitud de Apple de una suspensión más prolongada durante la apelación de la compañía a la orden de la ITC.



Apple se vio obligada a suspender las ventas de uno de sus productos emblemáticos después de que la ITC descubriera que la empresa había infringido un par de patentes del fabricante de dispositivos médicos Masimo Corp. relacionadas con la medición de la saturación de oxígeno en sangre.



Apple retiró los relojes de su sitio web el 21 de diciembre y de las tiendas minoristas en Nochebuena.



El fallo del tribunal parece permitir a la empresa reanudar las ventas.



Lo que ha ocurrido con el caso de Apple

El ITC anunció la prohibición de ventas e importaciones en octubre de 2023, pero la Casa Blanca tenía 60 días para revisarla y potencialmente vetarla.



La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que no intervendría y la Casa Blanca se negó a vetar la medida.



Apple también ha desarrollado una actualización de software para el Apple Watch que cree que mitigará el problema: presentó el diseño de esa actualización a la agencia de aduanas de Estados Unidos y dijo que el Gobierno tiene previsto decidir el 12 de enero si aprueba o rechaza los cambios.



Un portavoz de Masimo, con sede en Irvine, California, se negó a comentar sobre el fallo judicial. Las acciones de la compañía cayeron hasta un 6,3% durante la pausa, mientras que las acciones de Apple apenas cambiaron.



La ITC había argumentado en contra de la suspensión provisional de su orden, diciendo en un expediente judicial que Apple no enfrentó "daños irreparables" durante su apelación porque las ventas de algunos modelos de relojes continuaron.



"Las órdenes correctivas de la Comisión no afectan a todos los productos Apple Watch, sino solo a aquellos que incluyen una función de oximetría de pulso basada en luz, es decir, una función para medir el nivel de oxígeno en la sangre", dijo el ITC.



Masimo también busca intervenir en el caso de apelaciones.



Masimo, además, dijo en una presentación que la solicitud de emergencia de Apple para una suspensión provisional debería ser rechazada "porque no hay ninguna emergencia". "Apple engaña al Tribunal en cuanto al status quo".

"Apple no informa al Tribunal que ya ha detenido las ventas de los relojes Apple infractores que son objeto de las órdenes de la ITC impugnadas", agregó.



Apple argumentó que la decisión del ITC fue incorrecta y dijo que estaba "tomando todas las medidas" para devolver los relojes al mercado estadounidense.



En un dolor de cabeza para los propietarios de Apple Watch Series 6, 7 y 8, todos los cuales incluyen la función de oxígeno en sangre, los relojes fuera de garantía tampoco eran elegibles para reparaciones de hardware mientras la prohibición permaneciera vigente.

