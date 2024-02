Comisión Europea aprueba fusión de Orange y Másmovil, con condiciones

La Comisión Europea (CE) aprobó este martes la creación de una empresa conjunta por parte de Orange y MásMóvil, con la condición de que las compañías cumplan plenamente un paquete de compromisos ofrecido a Bruselas para garantizar la libre competencia.



(Vea: Lina María Duque es la nueva directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones).



La CE informó en un comunicado de que esta decisión es consecuencia de la investigación en profundidad que abrió el pasado abril sobre la fusión, valorada en 18.600 millones de euros, y en junio advirtió a ambas compañías de que la operación podía reducir la competencia en el sector minorista de servicios de telecomunicaciones móviles.

Bruselas reactivó su investigación en diciembre pasado después de que Orange y MásMóvil llegaran a un acuerdo con Digi, para que esta compañía pueda acceder a su red móvil y compre un paquete de frecuencias en España de la segunda empresa por 120 millones de euros.



(Lea más: La respuesta de Claro a carta de competidores sobre solicitud de medidas de dominancia)



Bruselas temía que la operación, tal y como se notificó inicialmente, restringiera la competencia en los mercados minoristas de prestación de servicios de internet móvil y fijo en España, tanto si se ofrecen por separado como en paquetes.



En particular, la Comisión constató que la operación creará el mayor operador por número de clientes en España, con un aumento significativo de la cuota de mercado en todos los mercados minoristas de referencia.



(Vea: Las condiciones regulatorias, claves para el despliegue del 5G, dice American Tower)



Orange y MásMóvil son competidores directos en los mercados minoristas españoles de prestación de servicios de internet móvil y fijo y la CE consideró que la transacción eliminaría a un competidor cercano e importante y daría lugar a aumentos de precios significativos para los consumidores en España, muy por encima del 10 %.



Además, la investigación halló que las eficiencias que la operación podría haber generado, como ahorros de costes o un mayor despliegue de 5G o fibra, no habrían compensado los “importantes efectos anticompetitivos de la operación”.



(Vea también: Competidores de Claro piden acciones contundentes contra su posición dominante)

Las empresas tendrán que desinvertir espectro en poder de MásMóvil en favor de Digi en tres bandas de frecuencias. iStock

Los compromisos

Teniendo todo ello en cuenta, Orange y MásMóvil se han comprometido a cumplir una serie de compromisos. Por una parte, tendrán que desinvertir espectro en poder de MásMóvil en favor de Digi en tres bandas de frecuencias, dos bandas de frecuencia media (1.800 MHz y 2.100 MHz) y una banda de frecuencia alta (3,5 GHz).



(Vea más: Claro insiste en la inversión como medidor de desempeño de los operadores)



El espectro móvil que se cederá permitirá a Digi construir su propia red móvil y ejercer una fuerte presión competitiva sobre la empresa conjunta. Por otra parte, tendrán que impulsar un acuerdo opcional de itinerancia nacional que Digi podrá decidir utilizar o no. La posibilidad de utilizar la red de la empresa en participación complementará la propia red de Digi, la cual empezará a desplegar con el uso del espectro cedido.



La Comisión consideró esta opción como “crítica” dado que, al igual que la red actual de MásMóvil, la futura red móvil de Digi probablemente no cubrirá la totalidad de España. Como el acuerdo de itinerancia nacional es opcional, Digi será libre de permanecer con su actual proveedor mayorista (Telefónica) o elegir otro operador de red móvil en España (es decir, la empresa en participación o Vodafone), explicó la CE.



(Vea más: Seguridad jurídica, el desafío para las tecnologías de las telecomunicaciones)



La decisión de hoy también aprueba a Digi como adjudicatario tras una cuidadosa revisión de su plan de negocio con la ayuda de un asesor independiente. La Comisión Europea consideró que es un comprador adecuado para el espectro liberado, ya que es actualmente el mayor operador móvil virtual de España y el de más rápido crecimiento.



Además, puntualizó que Digi tiene experiencia como operador de redes móviles en otros Estados miembros de la UE y una red relativamente grande de fibra en España, que sigue construyendo, por lo que en consecuencia los compromisos no incluyen activos de banda ancha fija.



(Lea también: Tigo y Movistar se presentan en conjunto a la subasta del espectro 5G)



Tras haber realizado una prueba de mercado de los compromisos propuestos, la Comisión llegó a la conclusión de que abordan plenamente los problemas de competencia detectados y preservarán un mercado de telecomunicaciones competitivo en España, tanto en términos de precio y calidad como de despliegue de la red 5G.

EFE