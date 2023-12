La dura puja entre operadores móviles se traslada a redes 5G

Archivo Particular

Luego de cinco horas de subasta, integradas por nueve rondas de oferta, se adjudicaron los cuatro bloques de 80 Mhz en la banda de 3.500 Mhz, que habilitará el 5G en Colombia.



Los cuatro oferentes participantes: Claro, WOM, Unión Temporal ( Tigo-Movistar) y Telecall se alzaron cada uno con un bloque, dejando un recaudo $1,37 billones.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

De acuerdo con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en estos cuatro bloques se reportó un incremento del 29% en el precio de reserva. “Es decir que recibimos una oferta por $93.000 millones más al precio que se tenía de base”.



“En 5G recaudamos $1,37 billones. Con las obligaciones de despliegue, el país alcanzará una inversión en diez años cercana a los $28 billones. Lo que se traduce a que cada año, a parte de los recursos que vamos a recaudar, las empresas, según los estudios, invertirán un promedio de $2,8 billones al año, más las obligaciones que se deberán cumplir. El primero de febrero de 2024, los cuatro operadores empezarán el despliegue de la tecnología”, señaló el jefe de la cartera TIC.



Ahora bien, según lo señalado por Lizcano, los resultados por bloque quedaron de la siguiente manera: la Unión Temporal (Tigo-Movistar) adquirió el primer bloque, por un valor de $318.306 millones. El segundo bloque le fue adjudicado a WOM, por un valor de $318.340 millones.



(Vea: Qué es la tecnología 5G y en qué dispositivos puede usarse).



El tercero fue para la empresa brasilera Telecall, que entra al mercado como nuevo operador, por valor de $318.333 millones, y el último bloque le fue adjudicado a Claro, por un valor de $411.384 millones.



Asimismo, se conoció que en la subasta de bandas remanentes, para el bloque 2 de la banda de 2.500 MHz, Claro ofertó por un valor de $157.057 millones, cerca de $200 millones por encima del valor de reserva que se tenía previsto.



“Entre las bandas altas, medias y bajas, se asignó el 82,5% del total de espectro que estaba disponible, resaltando que el espectro para poner en marcha el 5G se adquirió en su totalidad. En la subasta de bandas medias de 1.900 Mhz y en la banda de AWS no hubo oferentes”, enmarcó Lizcano.



De cara a las obligaciones adquiridas en esta subasta, Lizcano comentó que estas quedaron establecidas de la siguiente: Claro deberá conectar 313 instituciones educativas, la Unión Temporal (Tigo-Movistar) 217 instituciones e instalar al menos 32 estaciones base con tecnología 4G en carreteras primarias y secundarias.



(Vea: Cómo quedó repartida la ‘torta’ 5G y quién recibió la mejor ‘tajada’).



Por su parte, WOM tendrá que llevar conectividad a 318 escuelas y 24 estaciones base con tecnología 4G en carreteras primarias y secundarias, mientras que Telecall tendrá que conectar 343 colegios y 11 estaciones base con tecnología 4G en carreteras secundarias.



“Como resultado de esto, en total 1.191 instituciones educativas tendrán servicio de internet por 20 años a través de fibra óptica, lo que beneficiará a 73.093 niños y niñas del país, para seguir reduciendo la brecha digital. Además, se aumentará la cobertura en 4G en 34 carreteras primarias y secundarias en el Colombia, para un total de 700 Km de mejor conectividad”, afirmó Lizcano, quien destacó que estas obligaciones sumarían una inversión por $389.711 millones.

Reacciones

5G iStock

Ante los resultados de la subasta, los operadores manifestaron su interés por seguir trabajando por mejorar la conectividad en el país, al tiempo que se avanza en todo el despliegue de infraestructura para soportar el 5G.



“Para nosotros es un paso muy importante de compromiso con el país de seguir conectando a los colombianos con las distintas tecnologías, no sólo con la parte móvil sino con la parte fija. Creo que Colombia va a dar un paso muy importante en conectividad para el desarrollo, sobre todo para las empresas”, señaló Fabián Hernández, presidente-CEO de Telefónica- Movistar.



A su turno, Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, manifestó que “la llegada del 5G representa una revolución tecnológica que impulsará el desarrollo económico y social de Colombia. La alta velocidad y capacidad masiva de conexión que ofrece la quinta generación abrirá nuevas oportunidades para grandes empresas, pymes, emprendedores, ciudadanos y el propio Estado, en materia de conectividad móvil y fija”, dijo.



Allan Kelman Ajuz, CEO de Telecall en los Estados Unidos, señaló que la empresa buscará apuntarle tanto al mercado de consumo como al empresarial con diferentes tecnología y soluciones digitales.



(Vea: Seguridad jurídica, el desafío para las tecnologías de las telecomunicaciones).



“Somos un nuevo operador que entra a este mercado. Y sabemos que hay una gran oportunidad en este mercado. Luego de esta subasta nuestro objetivo es conformar un gran equipo . Esperamos estar desplegando el 5G el próximo año, sabemos que hay mucho trabajo por hacer”, señaló Kelman.



Por último, Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia, destacó que si bien esta subasta permitirá conseguir resultados significativos en materia de 5G, también manda un mensaje “importante” de que hay una oportunidad para seguir reforzando el 4G.



“En 4G hay una gran oportunidad todavía. En esta subasta, puntualmente, los precios no se adaptaron a lo que quiere el mercado. Por su parte, el 5G sí lo vemos de forma muy positiva y conseguimos resultados significativos que seguirán aportando para consolidar nuestro modelo de negocio en Colombia”, dijo Lafarga.



(Vea: ‘El 5G será un jalonador para la economía del país’: MinTIC).



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio