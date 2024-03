Datos de unas 73 millones de cuentas de clientes de AT&T se filtraron en la ‘Dark Web’

AT&T Inc. dijo que los datos personales de alrededor de 7,6 millones de titulares de cuentas actuales y 65,4 millones de antiguos clientes se filtraron a la Dark Web .



Los datos, filtrados hace unas dos semanas, incluyen información personal como números de Seguro Social y parecen ser de 2019 o antes, dijo la compañía el sábado en un comunicado.



La fuente de los datos aún se está investigando, según AT&T, y no se sabe si provienen de la empresa o de un proveedor.



Interrupción de AT&T provocada por el trabajo de la empresa en la expansión de la red AT&T dijo que aún no tiene evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas y que la filtración no ha tenido un efecto material en sus operaciones hasta el sábado.



Restableció millones de contraseñas de cuentas de clientes después de la filtración. "La compañía se está comunicando de manera proactiva con los afectados y ofrecerá monitoreo de crédito a nuestra costa cuando corresponda", según el comunicado.



AT&T es el tercer mayor operador inalámbrico minorista de EE. UU., detrás de Verizon Communications Inc. y T-Mobile US Inc., según datos compilados por Bloomberg. En febrero, la compañía experimentó una interrupción generalizada que tardó horas en resolverse, lo que provocó una investigación por parte del gobierno federal.



