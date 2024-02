¿Es posible reconocer billetes falsos con la cámara del celular? Así puede hacerlo

Recibir un billete falso es sinónimo de ser estafado, o, por lo menos, así es como se han sentido muchas personas al momento de estar en esta situación y en momentos puntuales.

Esta situación, bastante común en el país, ha hecho que las autoridades e, incluso, varios establecimientos comerciales a nivel nacional, tomen medidas para mitigar este flagelo.



Sin embargo, existen diferentes formas de identificar dinero falsificado, entre estas, poner el billete a contraluz para ver los hologramas y detalles como las marcas de seguridad para corroborar su autenticidad.



Pero, ¿sabía usted que es posible hacer este proceso utilizando la cámara de su teléfono celular? Acá le contamos cómo puede hacerlo.

Cash Reader Bill Identifier



Es, quizá, la aplicación de verificación de dinero más famosa del mercado. Funciona únicamente con la cámara del celular, y es capaz de arrojar un resultado en menos de 10 segundos. En su base de datos cuenta con una gran cantidad de monedas, entre las que figura el peso colombiano.



La aplicación fue diseñada específicamente para las personas con discapacidades visuales, a quienes se les pueda dificultar más la verificación de sus billetes, por lo que también lee el valor en voz alta.



Billetes falsos Andrea Moreno / Portafolio

Counterfeit y MTC Money Reader



Están agrupadas porque Counterfeit es exclusivamente para iOS y MTC para Android. Ambas funcionan también con la cámara, y con un simple escaneo detectan si el billete es falso o real. Cabe aclarar que Counterfeit no es gratuita.



NoteSnap: Banknote Identifier



Similar a las otras aplicaciones, NoteSnap funciona con la cámara del celular y analiza el valor del billete, la moneda y su número serial, con el que comprueba su veracidad. Además, les permite a los usuarios guardar una colección digital de billetes escaneados, lo que le da un poco de diversión al asunto.



También tiene una función en la que detecta billetes raros, como los que tengan un solo dígito repetido muchas veces en su número serial, y da un valor aproximado que pagarían los coleccionistas por él. Esta opción, no obstante, no está disponible para todas las divisas.



Cabe recordar que las aplicaciones no tienen la capacidad de tocar el billete, así que es recomendable no confiar únicamente en el veredicto de los programas, sino usarlos como una base y verificar también usted mismo.

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL