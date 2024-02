Los celulares más vendidos de la historia: el primero le sorprenderá

Archivo particular

Casual Capitalist, portal especializado en finanzas, elaboró el listado de los 20 teléfonos celulares más vendidos en los últimos 40 años, luego de hacer numerosos cruces de datos de diferentes fuentes.

Este listado toma modelos específicos (y alguna variante). Además, como punto a resaltar, solo tres marcas componen la totalidad del 'top' 15, con modelos que pudieron vender entre 150 y 250 millones de unidades durante su presencia en el mercado.



Según los datos recompilados por el portal, Nokia y Apple tiene siete modelos en dicho 'top', el cual es completado por Samsung, con un solo modelo. Así las cosas, resulta llamativo que solo cuatro modelos han podido vender más de 200 millones de unidades o más.



Los celulares más vendidos de la historia

De acuerdo con la información del portal, el celular más vendido de la historia, con 250 millones de unidades vendidas, es el Nokia 1100, lanzado al mercado en el 2023. Seguido de este viene el Nokia 1110, lanzado en el año 2005, con 248 millones de unidades vendidas.



En tercer lugar, aparece la línea del iPhone 6 (que incluye al 6 Plus, con 222 millones) y, en cuarto lugar, se posiciona el Nokia 105, (con una primera versión en 2013 y varas actualizaciones), del cual se vendieron 200 millones de unidades.



A partir de allí, y en la mitad de la tabla, es casi todo Apple, con algunos celulares de Nokia en el medio: en quinto lugar está el iPhone 6S/6S Plus, con 174 millones de unidades; luego el iPhone 5S, con 165 millones; el Nokia 3210, con 161 millones; el iPhone 7 y 7 Plus, con 160 millones; la familia del iPhone 11, con 159 millones; la familia del iPhone XS y XR, con 151 millones en décimo lugar.



Luego siguen, en la tabla, tres Nokia, todos con 150 millones de unidades vendidas: el 6600, el 1200 y el 5230, empatados con el Samsung E1100, también con 150 millones de unidades.



