Servicios que siguen funcionando a pesar de ciberataque a IFX Networks

Instituciones del Estado colombiano se han visto afectadas por el ciberataque contra la empresa IFX Networks. Esta presta el servicio de comunicación y desarrollo de plataformas digitales en todo el mundo.



En el caso de Colombia, los portales y páginas de la Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Industria y Comercio, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Salud y Protección Social, Cruz Roja Colombiana y el Centro Nacional de Memoria Histórica han reportado fallas.



Los delincuentes secuestraron información digital e informaciones afectando el funcionamiento de las entidades.



Ante la contingencia, el Gobierno instaló el Puesto de Mando Unificado Ciber (PMU Ciber) con el fin de solucionar los daños causados, entre otros, al Poder Judicial.



Servicios que no funcionan

En general, parece que la mayor parte de los servicios están fuera de línea.



En el caso del Consejo Superior de la Judicatura, son 20 los servicios afectados. A continuación se comparte la información publicada en la página oficial.



Servicios afectados del Consejo Superior de la Judicatura Captura de pantalla

Por su parte, la Supersalud anunció a través de un comunicado que su página www.supersalud.gov.co presenta dificultades.



A este anuncio también se suma la Superintendencia de Industria y Comercio, que a través de su página informó que: "por medio de la Resolución 54656 de 13 de Septiembre de 2023 se prorroga la suspensión de términos en los trámites administrativos y jurisdiccionales que adelanta la entidad".



También, el Ministerio de Salud en su página, publicó una información para la ciudadanía, indicando que no funcionan "las aplicaciones misionales asociadas a la prestación de servicios derivados de la atención a nivel nacional, presentan fallas y no es posible acceder a ellas".



Ahora, al ingresar a la página de la Cruz Roja, aparece directamente un mensaje que dice: "No se puede acceder al sitio web", pero no se sabe con detalle otras fallas que pueda presentar la organización.



Esto mismo ocurre al ingresar a la plataforma del Centro Nacional de Memoria Histórica, no se puede visualizar con normalidad la página, de hecho ni siquiera carga al intentar ingresar.



Lo que funciona

Según se sabe, hasta el momento la Supersalud tiene habilitado el servicio de quejas y reclamos.



"En todos los territorios que pueden seguir radicando sus peticiones, quejas y reclamos cuando consideren que se vulnera su derecho a la salud por negación o mala prestación de los servicios", manifestó la entidad.



Además, parece que el aplicativo SuperArgo PQRD no se vio afectado por el ataque, por tanto, solicita a las EPS y demás actores que sigan gestionando las reclamaciones ciudadanas.



Aunque no funciona la página, Supersalud sugirió utilizar el siguiente enlace para acceder a otros servicios esenciales https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/pqrd.php.



