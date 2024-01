Robos cibernéticos: experto explica cómo puede reforzar su ciberseguridad

Inicia el año y con esto resalta la creciente amenaza del robo cibernético y la vital importancia de la seguridad en línea tanto para individuos como para empresas.



Colombia no ha sido ajena a este flagelo, pues solo en el primer semestre del año pasado, el país ha sido objetivo de 5.000 millones de ataques cibernéticos, siendo el cuarto país de América Latina con más casos, según datos de Fortinet.



"La ciberseguridad es fundamental en todo momento, pero especialmente durante las temporadas festivas, cuando las actividades en línea y las compras se incrementan. Es crucial que individuos y empresas tomen medidas proactivas para proteger su información personal y confidencial". Miguel Ávila, CEO de Ávila Law Consulting.

Ciberseguridad iStock

Según el experto, es necesario, en primer lugar, asegurarse de actualizar y reforzar algo que siempre está a primera mano: las contraseñas.



"Lo primero es la actualización y fortificación de contraseñas, es decir, cambiar regularmente las contraseñas y utilizar combinaciones fuertes que incluyan letras, números y caracteres especiales", explicó Ávila.



De igual manera, hizo énfasis en generar conciencia sobre la ciberseguridad, lo cual también implica hablar sobre el uso adecuado de los correos electrónicos y los correos maliciosos.

Ciberseguridad iStock

"Los ciudadanos deben recordar ser cautelosos al abrir correos electrónicos no solicitados o hacer clic en enlaces desconocidos, ya que pueden ser intentos de robo de información que, a futuro, pueden acarrear suplantaciones de identidad y, en consecuencia, uso de esa información para compras fraudulentas”, afirma Ávila respecto al manejo del correo personal.



Por último, también enfatiza que las redes de wifi gratuitas no siempre son confiables. Para evitar el acceso no autorizado a datos personales, sugiere evitar ingresar a redes públicas desconocidas o inseguras.



PORTAFOLIO