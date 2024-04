¿Colombia está en un 'terrible estancamiento' tecnológico?

El presidente de Gustavo Petro lamentó, este jueves 4 de abril, que Colombia se encuentra en un "terrible estancamiento" tecnológico y destacó que el país ya no es "esa vanguardia de fulgor económico que un día" fue.

Así lo expresó en el Palacio de Nariño durante la inauguración de la IV Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



El mandatario dijo durante la inauguración que la ciencia está directamente relacionada con la libertad: "La ciencia tiene que ver con toda la humanidad, es colectiva", pero la contrapuso con la tecnología, que es el máxime de la ganancia, la productividad y aplicación de la ciencia.



Agregó que la tecnología debe ser aplicada a los pueblos tanto indígenas como afro, para lo cual puso de ejemplo las fincas cafeteras colombianas que utilizan máquinas preparadas para trabajar en pendiente.



"Donde en China u otros lugares del mundo tienen máquinas cafeteras, estas trabajan en llano, las nuestras están preparadas para ir en cuesta", explicó Petro.



Gustavo Petro. EL TIEMPO

Mayor fracaso de la ciencia en Latinoamérica

Para el presidente, el mayor fracaso de la ciencia en América Latina fue la pandemia del covid-19: "No fuimos capaces de salvar a los millones que murieron".



Lamentó que a pesar de "décadas de discursos de unidad latinoamericana", los países no consiguiesen llegar a un acuerdo en el que pudiesen "crear vacunas o comprarlas".



La temática principal de la conferencia, que durará hasta mañana, es "la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo", y es precisamente en la productividad en la que Petro centró su discurso de inauguración, ya que la comparó con el desarrollo económico.



Además, el presidente colombiano aprovechó para hablar de las aplicaciones de Inteligencia Artificial y sus "preocupantes" usos que van a poder reemplazar "todo menos el arte".



"El arte es la creación pura de un momento histórico, de un alma, la IA no puede reemplazar eso", clarificó.

EFE