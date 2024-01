Cómo enviar un correo de Gmail en modo confidencial

Gmail protege a sus usuarios que quieren evitar que otros accedan a su información sensible. Por eso, habilitó el modo confidencial, con el que se les puede poner una fecha de vencimiento a los correos o incluso restringir el acceso a ellos cuando se desee.

A su vez, para aumentar más aún la protección, quienes reciban un correo confidencial no podrán reenviar, copiar, imprimir y descargar el contenido que allí se encuentre.

Paso a paso para habilitar el modo confidencial de Gmail

Para habilitar el modo confidencial desde la computadora, hay que seguir una serie de pasos:

1- Ir a Gmail.

2- Hacer click en Redactar.

3- En el margen inferior izquierdo de la ventana, seleccionar Activar o Desactivar el modo confidencial.

4- Indicar una fecha de vencimiento junto con una contraseña. Tal configuración se verá aplicada tanto en el contenido del mensaje como en los archivos adjuntos.



En este último punto, tiene dos opciones: una es la de elegir Sin contraseña por SMS, donde los destinatarios con la aplicación de Gmail abrirán el mensaje sin problemas y quienes no tengan la app recibirán una contraseña por correo; la otra es escoger Contraseña por SMS, a través de la cual los destinatarios recibirán una contraseña por mensaje de texto. La clave aquí es no confundirse y poner el número de teléfono de la persona a la que le envía el correo, no el suyo.

Gmail le permite restringir el acceso al mensaje incluso antes de la fecha de vencimiento. Para hacerlo, debe:

1- Ir a Gmail.

2- Dirigirse a Enviados, a la izquierda de la pantalla.

3- Abrir el correo electrónico confidencial.

4- Hacer click en Quitar acceso.



La aplicación de Google advierte que más allá de que es posible habilitar este modo confidencial, los destinatarios puede hacer captura de pantalla del correo o incluso tomarle una foto, algo que dejaría sin efecto la función.