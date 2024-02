Así funciona Gemini, la app de inteligencia artificial de Google

Desde que comenzaron a introducirse herramientas de Inteligencia Artificial en Internet, diversas personas las han aprovechado para facilitar sus labores diarias e incluso tareas escolares. Sin embargo, Google decidió ir más allá de esto y lanzar Gemini, una versión renovada de Bard, su anterior bot conversacional.

¿Qué puede hacer Gemini de Google?

Al igual que Bard, Gemini cuenta con herramientas bastante similares a la de ChatGPT, con la diferencia de que, en esta apuesta tecnológica, Google decidió incluir la posibilidad de que el bot colabore con tareas altamente complejas como codificación, razonamiento lógico, instrucciones matizadas y colaboración en proyectos creativos.



De acuerdo con Sissie Hsiao, vicepresidenta y directora general Google Assistant y Bard, Gemini Advanced seguirá mejorando y a medida que esto suceda se les dará a los usuarios acceso a capacidades multimodales ampliadas, funciones de codificación más interactivas y capacidades de análisis de datos más profundas.

Gemini ofrece un servicio multimodal que combina texto, voz e interacción con imágenes. IStock

Así se usa Gemini de Google

Al igual que Bard, Gemini puede ser utilizado desde su computadora y dispositivos móviles, para lo cual, lo único que tiene que hacer es teclear en el buscador de Google "Gemini" acción con la que aparecerá la página principal de la herramienta de IA.



Aunque, la gran novedad es que Hsiao confirmó mediante un comunicado de Google que, ya se comenzó a implementar una nueva experiencia móvil para Gemini y Gemini Advanced con una novedosa app que está disponible para Android y iOS.



No obstante, esta aplicación aún no llega a Colombia, ya que, al ser un modelo que continúa desarrollándose, aún se trabaja en su adaptación a diversos idiomas. Pero, la plataforma de Gemini ya está disponible para chatear online, ¿usted ya la probó?



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio