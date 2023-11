Diez consejos para resguardar datos de manera segura y efectiva

Muchas organizaciones se enfrentan a ataques de 'ransomware' y otros ciberataques que implican numerosos riesgos.



De acuerdo con ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, es necesario contar con un plan de contingencia y mitigación, y una buena ciberhigiene del entorno corporativo.



Esta empresa brinda 10 consejos para proteger los datos en su negocio:



1. Desarrollar una estrategia: hay que planificar con cuidado para garantizar que cualquier estrategia de copia de seguridad cumpla los requisitos de la organización.



2. Identificar de qué datos se necesita hacer una copia de seguridad: tenga en cuenta que no todos los datos se consideran lo suficientemente críticos como para justificar una copia de seguridad y deben clasificarse de acuerdo a su impacto potencial en la empresa si no están disponibles.



3. Seguir la regla 3-2-1: debe hacer tres copias de los datos, en dos soportes diferentes, con una copia almacenada fuera de las instalaciones y sin conexión.



4. Cifrar y proteger las copias de seguridad: consiste en una capa extra de defensa a la regla 3-2-1.



5. No olvidar los datos en la nube (SaaS): se recomienda una capa adicional de protección, haciendo también copias de seguridad de esta información, puede ser útil.



6. Comprobar regularmente las copias de seguridad: debe probarlas con regularidad para asegurarse de que los datos se guardan correctamente y se pueden recuperar como es debido.



7. Realizar copias de seguridad a intervalos regulares: esto dependerá del tipo de negocio. Por ejemplo, una tienda online con mucho movimiento requerirá copias de seguridad casi continuas, pero un estudio de abogados pequeño puede conformarse con algo menos frecuente.



8. Elegir con cuidado un socio tecnológico: piense en ciertas características que conviene tener en cuenta: la compatibilidad con los sistemas existentes, la facilidad de uso, la flexibilidad de horarios y la previsibilidad de los costos ocupan un lugar destacado.



Dependiendo del tamaño y la expectativa de crecimiento de la empresa, puede ser importante considerar la escalabilidad.



9. No olvidar los dispositivos endpoint: No hay que olvidar la gran cantidad de datos que pueden residir en los dispositivos de los usuarios, como ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. Todos deben incluirse en una política/estrategia corporativa de copias de seguridad.



10. Busque otras herramientas: no basta solo con las copias de seguridad, se pueden buscar otras alternativas y seguir buenas prácticas de ciberhigiene, como la aplicación continua de parches, la gestión de contraseñas y la respuesta a incidentes.



