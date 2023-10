¡Ojo! Así puede identificar si alguien está rastreando su celular

Así como la tecnología ha evolucionado cada vez más para facilitar varias tareas de la cotidianidad, los ciberdelincuentes han encontrado la forma de perfeccionar sus métodos a la par de esos desarrollos.



En ese sentido, quizá los aparatos más vulnerables son los dispositivos móviles, los cuales se han convertido en un blanco fácil por almacenar una gran cantidad de datos personales. De hecho, una de las tácticas más empleadas por los piratas informáticos es el 'spyware', un programa espía que se instala en el equipo para recopilar información sin el conocimiento o el consentimiento del usuario.

Para evitar ser víctima de este tipo de amenazas, le explicamos cómo reconocer si un equipo está siendo rastreado y qué hacer al respecto.

Señales de alerta

- Atento con los clics: existen aplicaciones y correos electrónicos que pueden contener un tipo de malware diseñado para rastrear teléfonos. En ese caso, se recomienda procurar descargar apps solo de tiendas oficiales y evitar hacer clic en enlaces que despierten sospechas.



Tenga en cuenta que algunas aplicaciones de seguimiento y spyware requieren del acceso físico del atacante al teléfono para su instalación. Para evitarlo, una buena práctica es asegurar el equipo con un factor de autenticación como un PIN, clave o mediante reconocimiento biométrico.

- Uso excesivo de datos: una señal para identificar la existencia de una aplicación de rastreo en el teléfono es el comportamiento del roaming de datos. Esto debido a que es muy frecuente que los ciberdelincuentes se valgan del GPS para monitorear la ubicación del teléfono y usen esta herramienta para enviar información.



Desde el menú de ajustes de los dispositivos (ya sea iPhone o Android) se puede comprobar el uso de datos y si alguna aplicación desconocida consume de manera desmedida, si esto sucede hay que desinstalarla de inmediato.

- Cuidado con los mensajes extraños: un mensaje de texto con lo que parecería ser un código de computadora, posiblemente se trate de un tipo de 'instrucción' enviado por el control remoto del software de seguimiento al teléfono. Muchos programas espía funcionan al recibir este tipo de datos que, a veces, pueden aparecer en su bandeja de entrada.

- Batería, aplicaciones desconocidas y botón de encendido: existen otras señales de que un dispositivo móvil podría estar siendo rastreado. Por ejemplo, si la batería se agota más rápido y se mantiene caliente incluso cuando está inactiva; el teléfono permanece encendido al intentar apagar la pantalla o se enciende cuando no se está utilizando; si las aplicaciones se ejecutan más lentamente o se ejecutan en segundo plano, etc.



Si bien por sí solos estos factores no indican la presencia de aplicaciones de seguimiento, en conjunto sí pueden significar un riesgo.

Qué hacer si su celular está siendo rastreado

De acuerdo con la compañía de seguridad informatica ESET, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta en caso de que su equipo se vea afectado por una app de seguimiento:

- Comprobar la configuración de la ubicación: una muy buena práctica es comprobar los permisos de todas las aplicaciones para verificar que ninguna esté compartiendo la ubicación. En el caso de las apps que lo requieren, la firma aconseja configurarlas para que solo puedan compartirla cuando se estén utilizando.

- Buscar la aplicación de seguimiento: si se cuenta con una aplicación de exploración de archivos, se sugiere buscar en carpetas de mensajes, imágenes y aplicaciones.



Según explica ESET, a menudo, los programas de 'spyware' no son muy sutiles y pueden crear archivos con palabras como 'sigilo', 'espía' y 'espía móvil'. En ese caso, es necesario eliminar todo lo que sea obvio, pero también buscar el consejo de algún especialista antes de borrar aquellos archivos que generen dudas.

- Estar al día: la compañía recomienda mantener actualizado el software del teléfono, hacer uso de una solución antimalware y eliminar todos los archivos sospechosos para blindar su dispositivo de una situación de este tipo.

