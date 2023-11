5 mitos y verdades que hay sobre comprar celulares de segunda

Así como la industria de los celulares crece a buen ritmo, también lo hacen los precios de los nuevos productos que salen al mercado.



Es ahí donde entra el mercado de segunda mano, el cual emerge como una alternativa muy atractiva para quienes desean mantenerse al día en tecnología móvil sin comprometer su presupuesto.



Sin embargo, el adquirir un dispositivo usado suele generar varias inquietudes por parte de los consumidores, en especial en torno a factores como su origen, vigencia y mantenimiento.



En este sentido, le compartimos algunos datos que podrían orientarlo a la hora de decidir si comprar o no un equipo de este tipo.

Mito 1: son robados o no se sabe su procedencia

Tenga en cuenta que cada celular usado debe pasar por un proceso de comprobación de su procedencia y verificación de IMEI, el cual lo exige y supervisa las entidades de control en Colombia como la Superintendencia de Industria y Comercio.



Pero... ¿Qué es el IMEI? Se trata de un número único que cada equipo tiene desde su fabricación, el cual se utiliza para identificar el celular y rastrearlo en caso de pérdida o robo.



Ahora bien, si le ofrecen celulares de segunda mano en la calle, de estos debe desconfiar porque pueden pertenecer a un mercado ilegal de teléfonos móviles.

Mito 2: están dañados o no funcionan

Si usted compra en una empresa establecida, que tenga un proceso de revisión de la funcionalidad de todos los componentes de los celulares usados, no debería temer.



Ahora bien, es cierto que muchos celulares de segunda mano pueden tener algún defecto cosmético, pero las empresas confiables que se dedican a este negocio lo repararán o le harán saber al cliente que tiene algún imperfecto que no limita el funcionamiento del equipo, por ello puede que su precio sea aún menor, más no significa que el equipo en sí mismo no funcione.



Mito 3: no es reciclaje ni se ayuda al medio ambiente

Es real que un gran porcentaje del desperdicio electrónico lo generan los fabricantes de celulares, pues un solo aparato puede tardar hasta 4.000 años en descomponerse.



Es por esto que los celulares de segunda mano ayudan al medio ambiente y además impulsa a la competencia a fabricar productos más sostenibles.

Mito 4: La SIM nadie la activa

Usted realmente puede llevar el celular a cualquier operador de telefonía móvil en el país para que hagan la activación.



Tenga en cuenta que los celulares que no se pueden poner en funcionamiento son lo que han sido reportados como robados.



Mito 5 : las actualizaciones no se pueden descargar

Lo que ocurre muchas veces es que las personas tienen temor de que con un modelo un poco menos nuevo no se puedan hacer las actualizaciones, pero lo cierto es que la mayoría de los fabricantes continúan proporcionando actualizaciones de software para sus modelos anteriores durante varios años.



Además, en el caso de los dispositivos Android, existe la opción de utilizar ROMs personalizados, es decir, que los usuarios pueden mantener sus equipos actualizados incluso si el fabricante ya no vende ese modelo en particular.



Sin embargo, se recomienda verificar la referencia, modelo y año del celular, así como la compatibilidad de las aplicaciones que el usuario emplea.



Finalmente, si objetivo es cuidar el bolsillo y estar actualizado, esta puede ser una buena opción, siempre que compruebe que las empresas son seguras y legales.



