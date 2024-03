Las preocupaciones que generan las gafas Vision Pro, de Apple

Ante la popularidad que han empezado a ganar los Apple Vision Pro, la compañía ESET, enfocada en soluciones de seguridad, señaló que este tipo de dispositivos podrían traer una serie de riesgos en relación a la seguridad digital de quien lo utilice.

Y es que los puntos más susceptibles a ataques maliciosos o fallos de sistema de esta herramienta, según ESET, se entran en el sistema operativo y la privacidad, especialmente porque se puede dar una exposición involuntaria de contenido sensible de los usuarios.



De acuerdo con la compañía, a pesar de que su estructura principal se basa en el software existente de Apple, el dispositivo tendrá un sistema operativo (S.O.) completamente nuevo. Ahora bien, al estar hecho para diferentes tipos de interacciones con el entorno, puede presentar anomalías de comportamiento que le lleven a cambiar estas capacidades de interacción.



Entre las posibles anomalías del sistema, el equipo de investigación de ESET enmarca varias hipótesis en la que se destaca la apertura excesiva de ventanas. Esto definitivamente haría que la experiencia del usuario fuera bastante desagradable y podría resultar en un ocultamiento de la vista del entorno.



Asimismo, los expertos alertan sobre una posible sobrecarga. Si una o más aplicaciones presentes en el S.O. provocan una sobrecarga del sistema, esto puede desencadenar la congelación de la interfaz y, en consecuencia, de todo lo que ve el usuario, apagando o reiniciando el dispositivo, y el sobrecalentamiento.



Por otro lado, la empresa señala que la privacidad es otro de los grandes foco de preocupación y recomienda no dejar los datos personales expuestos, y con Vision, esa preocupación puede extenderse un poco más. Hay que recordar que este dispositivo cuenta con varias cámaras y sensores que mapean el entorno y las personas cercanas, esto en sí mismo trae puntos adicionales de atención debido a la dinámica.



“En un entorno controlado, la cantidad de información sensible perteneciente al usuario tiende a aumentar significativamente, como símbolos religiosos, elementos que demuestren preferencia sexual, afiliación política, estado de salud e incluso momentos íntimos o personales del usuario o personas cercanas a él, entre muchos otros. Por lo que cuando el uso del dispositivo se realiza en un lugar público, otras personas tienden a estar más expuestas al análisis de imágenes, analizando sus rostros y detalles de su ropa”, señaló ESET.



PORTAFOLIO