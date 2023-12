¿Desapareció su cuenta de Gmail? Esto es lo que puede hacer para recuperarla

Desde hace varias semanas, Google anunció que, desde este 1 de diciembre, algunas cuentas de correo de Gmail se eliminarían.



Entonces, si usted intenta ingresar a su cuenta de Gmail y no logra hacerlo, es porque su cuenta fue eliminada: recuerde, Google ya había confirmado que aquellas cuentas inactivas desaparecerían.



Por ello, en su momento se aconsejó a las personas realizar los siguientes ejercicios para que evitaran su eliminación:



1. Iniciar sesión con su usuario en Google a través de una app.

2. Usar Google Drive.

3. Descargar una aplicación en Google Play Store.

4. Hacer una búsqueda en Google.​

5. Ver un vídeo en YouTube con esa cuenta de Gmail.

6. Leer o envíar un correo electrónico.



Así, si usted hizo alguna de estas operaciones antes de esta fecha, su cuenta no se verá afectada y seguirá funcionando.



Recuerde que las cuentas eliminadas son aquellas que no han tenido actividad durante los últimos dos años o más, sin embargo, la empresa aclaró que no se verán afectadas los correos educativos y empresariales.



Pero la pregunta es ¿por qué eliminar cuentas inactivas? Pues bien, según Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de la compañía de Mountain View, este tipo de cuentas se consideran una amenaza contra la ciberseguridad por contar con contraseñas demasiado vulnerables.



“Google ha estado dedicando años a invertir en tecnologías y herramientas para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad que afectan a nuestros usuarios, y que la medida anunciada es parte de ese esfuerzo continuo para alcanzar dicho objetivo”, explicó Kricheli.



¿Cómo recuperar una cuenta si fue eliminada?

Gmail FOTO: iStock

Para poder recuperar su cuenta, en caso de que requiera con urgencia hacerlo, siga las siguientes recomendaciones:



1. Responda algunas preguntas para confirmar que es su cuenta.

2. Ingrese a la opción 'Recuperación de cuenta', allí aparecerán más sugerencias para poder recuperarla.

3. Responda la mayor cantidad de preguntas que le aparezcan en pantalla.



Y en caso de que logre recuperarla, se sugiere crear una nueva contraseña.



