Cómo será el nuevo catálogo de productos de Daikin en Colombia

A través de un nuevo centro de entrenamiento en Bogotá, la empresa Daikin, enfocada en la fabricación de aires acondicionados, busca que las compañías locales conozcan las nuevas tecnologías en materia de refrigeración. George Calienes, CEO para Latinoamérica para este empresa japonesa, habló de los productos que tienen en el país y de sus planes de ampliar el catálogo de servicios.



¿Cuál es el core del negocio?



Con cerca de 100 años en el mercado, Daikin hoy día es líder en el negocio de aires acondicionados y tiene una amplia experiencia en la fabricación de este tipo de equipos. Nos hemos destacado en las últimas décadas por ser una compañía innovadora, por tener una expansión agresiva no solo en Japón, donde nació la empresa, sino que hemos fortalecido nuestra distribución y operación a nivel mundial. Actualmente, más del 80% del negocio de Daikin está por fuera de Japón y contamos con 100 fabricas alrededor del mundo.



¿En qué países de Latinoamérica vienen operando?



Contamos con oficinas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá. Estamos también en el Caribe, en Puerto Rico y en República Dominicana. En Colombia, particularmente, vamos a cumplir 10 años con nuestra operación. Y como todas las empresas hemos tenido nuestros picos y valles, por ejemplo la pandemia nos afectó mucho y tuvimos que aguantar. Al final logramos avanzar con buenos resultados. Para nosotros Colombia es un mercado muy importante y la empresa ha venido fortaleciendo su estrategia. Nuestra apuesta es y será siendo el largo plazo.



¿Cuánto pesa Colombia en la operación de la región?



Este país es muy importante para la operación de la empresa en la región. Todavía hay mucho por hacer y por mejorar. Para nosotros es fundamental mejorar esa cultura del aire acondicionado, ya que si no se tiene conocimiento será muy difícil comprar los servicios.



¿Cuáles son los productos que hacen parte de su portafolio?



Contamos con un portafolio muy amplio de productos y soluciones. En Colombia contamos con nuestro sistema VRV (tecnología de refrigerante variable) que reduce el consumo de la energía y optimiza el rendimiento estacional. Igualmente, tenemos los mini splits residenciales, con tecnología que reduce el consumo en un 30%; y los equipos con refrigerante R32. Hay que destacar que nuestros equipos vienen con purificador de aire.



Si bien tenemos parte de nuestro portafolio en el país, vemos grandes oportunidades de ampliar nuestra oferta en este mercado.



¿Cómo ven al consumidor colombiano?



Hoy día para lograr el éxito, tener el mejor producto del mundo no es suficiente. Y es que se puede tener el mejor producto, pero el mercado y los clientes están pidiendo más, piden mejores servicios y quieren que las empresas sean fieles y consistentes en el mercado. Queremos que los clientes sientan que somos socios en sus negocios y que estamos presentes para ayudarles.



¿Vienen trabajando con las grandes compañías o sólo con el cliente final?



Venimos trabajando con distribuidores autorizados. Y muchas veces trabajamos directamente con clientes dependiendo de los proyectos.



¿De qué se trata este nuevo centro de entrenamiento que abrieron en Bogotá?



Este centro no solo se enfocará en la capacitación, sino que buscamos mostrar cómo operan y funcionan nuestros equipos.



Nosotros tenemos un sistema que funciona a nivel global y queremos que este centro exponga todo el conocimiento de la empresa durante los últimos 100 años. La idea es educar al mercado por medio de nuestra experiencia y patentes. Nosotros venimos invirtiendo en innovación y en nuevos productos.



¿Cómo esperan cerrar este 2024?



Queremos seguir creciendo no solo en el mercado Colombiano, sino a nivel regional, para ello esperamos seguir ampliando el portafolio de productos.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio