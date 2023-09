Es hora de la transformación inteligente, afirma Cirion

Las empresas deben entender que están en el momento de la transformación inteligente y que ya queda atrás la transformación digital.





Ese fue uno de los mensajes centrales de María Claudia Rey, presidente de la compañía Cirion en Colombia, en el marco del evento Inspirando Futuro Tecnologías escalables Cirion Forum 2023, realizado ayer en Bogotá. La directiva analizó varios de los retos que tienen las compañías apara adoptar la Inteligencia Artificial para impulsar su crecimiento.



Mientras que hace ocho años el tema que atraía era Big Data, hace cinco el tema central era Blockchain.



“Estos ciclos se formalizan y traen la oportunidad de desarrollar e impactar compañías de diferentes formas”, expresó.

Inteligencia artificial FOTO: iStock



De hecho, la ejecutiva llamó la atención sobre como ahora es más fácil aprovechar sus beneficios dado que empieza a notarse reducción en los costos de adoptarlo, lo cual debe servir para que se extienda cada vez más.



Y agregó que existen oportunidades en materia de Inteligencia Artificial porque si bien no estamos rezagados, es necesario seguir entendiéndola y aprendiendo. En ese sentido, mencionó varios retos que hay alrededor de la Inteligencia Artificial.



Uno de ellos, dijo, tiene que ver con el componente ético para que supere sesgos.

Igualmente debe potenciar las capacidades humanas, fortalecer la educación en el frente tecnológico.



“La inteligencia artificial no es humana y no entiende el entorno y el contexto”, por lo que aseguró que es una tarea pendiente.



El evento de Cirion fue una ocasión para que Marcelo Pineda, senior manager de mercadeo para el Cluster Andino y Norte de la compañía, entregara un reconocimiento al director de Portafolio, Francisco Miranda, por los 30 años de actividades del diario.



En la jornada de ayer también se realizó el panel “Transformando el futuro: Empoderando a la Industria TIC”, en el que se analizó el presente y futuro del sector.



La moderación estuvo a cargo de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit). Sandra Hinestroza, Manager Director de HP Inc., destacó la importancia de empoderar al individuo como fórmula para avanzar en la innovación. Recomienda que las compañías establezcan metas claras de inclusión, en campos como la etnia y hasta el origen de la formación.



Ana Karina Quessep, del gremio de BPO recalcó la importancia de que las empresas elijan aliados de negocios que aporten en la coyuntura y que estén presentes no solo en la venta, sino en el proceso de crecimiento.



Comentó que ese sector intensivo en recurso humano -750.000 empleados-, trabaja para generar buenas experiencias a esos ‘clientes internos’.



Tareas para el gobierno

Otra de las intervenciones fue la de Carolina Irurita, consultora experta en el sector TIC, quien se refirió a los desafíos para que el país avance en las TIC y habló de la importancia de que se asegure el acceso eficiente a la tecnología

Mencionó, por ejemplo, que la inversión en 5G y la celeridad con la que el país aproveche esta tecnología es fundamental.



Igualmente, planteó la importancia de el Gobierno adopte políticas de educación.

La claridad en las políticas de regulación, es otro aspecto clave, señaló la experta.



PORTAFOLIO