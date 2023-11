La historia del ejecutivo que hace 70 años predijo la existencia de los celulares

En los últimos años, el celular se ha transformado en uno de los dispositivos de uso masivo más presentes en la cotidianidad, no solo por facilitar la comunicación, sino porque también combina diferentes herramientas en un solo aparato.



Hace unos 70 años la idea de que una persona pudiese transportar un teléfono en su bolsillo era algo descabellada. En esa época, la comunicación telefónica era más estática, aún requería de cables y su acceso tenía algunos limitantes.

Sin embargo, para algunos visionarios, las oportunidades que ofrecía este tipo de tecnología aún no habían sido exploradas, por lo que el sueño de un mundo más conectado tenía un gran margen de probabilidad de hacerse realidad en el futuro.

Tal era el caso de Mark R. Sullivan, un ejecutivo de la industria de telecomunicaciones que apostaba a que con el paso de los años la forma del teléfono iba a evolucionar hasta el punto que podría llevarse a todas partes.

De hecho, en 1953, un periódico de California (Estados Unidos) publicó una nota titulada: 'There’ll be no escape in future from telephones' ('No habrá escapatoria en el futuro de los teléfonos'). El artículo hacía mención a un discurso en el que Sullivan, entonces presidente de una compañía telefónica, auguraba grandes avances en este tipo de tecnología.

“La forma que tomará el futuro teléfono es, por supuesto, pura especulación. Aquí está mi profecía: en su desarrollo final, el teléfono será transportado por el individuo, tal vez como hoy llevamos un reloj”, citaba el texto.

A lo largo de su intervención, el empresario también predecía que este aparato moderno "probablemente no requerirá dial o equivalente y creo que los usuarios podrán verse, si quieren, mientras hablan ¿Quién sabe lo que realmente puede traducir de un idioma a otro?".

Sullivan falleció a los 89 años en 1985, un año después de que se realizará el lanzamiento del Motorola DynaTAC 8000X, un dispositivo que logró hacer historia al convertirse en el primer teléfono móvil que se presentó en el mercado.

