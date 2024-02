Llegó la red 5G: un nuevo mercado más allá de lo tecnológico

Con la firma de las resoluciones que dan luz verde a los operadores de telefonía móvil para que ofrezcan los servicios de la telefonía 5G, el país entró en una nueva era tecnológica, que más allá del obvio cambio de equipos que significará para muchos colombianos, traerá consigo retos en materia de conectividad y desarrollo empresarial.



Tan pronto como se hizo el anuncio desde el Ministerio de las TIC, varias de las firmas que ganaron la subasta del espectro que se realizó recientemente salieron a hacer sus ofertas de planes y servicios, los cuales ya se encuentra vigentes en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.



Para expertos como José Otero, vicepresidente de 5G Américas, el primer beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología es el aumento de la velocidad de navegación, tanto para descargas, juegos, como para acceder a la información que actualmente se encuentra en la web.



“Tienes una muchísima menor latencia y la principal ventaja es que el costo de transporte de datos puede reducirse hasta un 80%, lo que hace que la utilización de aplicaciones data céntricas de realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que sea blockchain, todo lo que sea inteligencia artificial, se vuelve más económico”, dijo Otero.



No obstante, este analista destacó un beneficio que llegará directamente al mundo empresarial, no precisamente en telefonía, ya que abarata costos de operación en la internet, permitiendo realizar trabajos que anteriormente salían muy caros sacar adelante. “Lo que sucede es que las primeras cuatro generaciones de servicio móvil apuntaban al ser humano, al individuo. Cuando estamos hablando de 5G, realmente apunta a un sector empresarial, un sector corporativo. ¿Por qué? Porque esta es una red que es muchísimo más eficiente en el consumo de energía en comparación con la cuarta generación”, agregó.



Sólo para poner un ejemplo de lo que se podrá realizar en el país de ahora en adelante, si se tiene acceso a esta red, la descarga de una película de dos horas se puede completar en 3,6 segundos o bajar un archivo que pesa 10 GB se puede completar en 3 minutos de promedio.



Es por esto que para Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, la entrada en funcionamiento de la tecnología 5G se traducirá en un aumento de competitividad para el país, que a la larga abrirá la puerta a nuevos desarrollos y campos de la innovación a los que actualmente era muy difícil acceder por falta de herramientas.



“Es una tecnología que hará más competitiva nuestra industria, más eficientes sus procesos, que les va a permitir a los colombianos ser más productivos, reducir su huella de carbono, producir más, producir mejor, también va a permitir mejorar la experiencia y disfrutar mucho más los beneficios del uso de internet y de la telefonía móvil”, indicó.



Hoyos destacó que gracias a esto se van a “revolucionar procesos industriales, por ejemplo la medicina para hacer operaciones remotas con una respuesta prácticamente inmediata, también va a permitir automatizar procesos en puertos, aeropuertos, en vehículos no tripulados en industrias que requieren alta precisión y alta velocidad”.



Es por esto que las empresas no se están quedando atrás y desde ya se vienen alistando, no solo en lo corporativo, sino también en lo comercial. Prueba de esto sucede con la cadena Ktronix, que anunció que ya tiene en su oferta una gama importante de teléfonos con tecnología 5G de diversas marcas y precios, incluso con promociones.



La cadena espera que entre los colombianos se genere una adopción rápida de la tecnología y que esta velocidad de la información se traduzca en mayor eficiencia y aprovechamiento de los teléfonos.



Así mismo, Nicolás Orjuela Perez, coordinador de relaciones públicas de Vivo Smartphone, recordó que, reiterando que son una marca que se ha caracterizado a nivel global por su innovación y tecnología, ya cuentan con varios modelos en el mercado, con precios que oscilan entre los $2,1 y los $2,9 millones.

“En Colombia por fin llegó el 5G y nuestra marca ya contaba con esta tecnología desde tiempo atrás y esperamos traer más”, resaltó.



Entre tanto, Dany Restrepo, Product Manager de telefonía de Kalley, sostuvo que “esta tecnología va a tener un proceso de adaptación por la infraestructura y es muy posible que no cambiemos totalmente nuestro portafolio en un buen tiempo hacia 5G”.



No obstante, para los analistas consultados por Portafolio, el reto también estará en garantizar que este desarrollo llegue a todas las regiones del país, incluyendo las más apartadas, con el fin de garantizar que se reduzca la brecha de acceso a la tecnología o de lo contrario únicamente se impulsará el avance para unos pocos.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio