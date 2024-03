El mapa de las zonas de Bogotá en donde ya hay cobertura de la red 5G

El 5G ya llegó a Colombia, por lo que muchas personas se encuentran a la expectativa de tener la oportunidad de poder conectarse a esta red de internet, conocida por su alta velocidad.

Y es que en las últimas semanas del año pasado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, adjudicó el contrato de 'carreteras invisibles' por donde circulara esta red en el país, pues con esta implementación, las conexiones a internet podrán llegar a ser 100 veces más rápidas a las de 4G.



Cabe señalar que los operadores móviles Claro, Tigo y Movistar son las que operaran esta red de manera inicial en el país, y la estarán operando en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, eso mientras se implementa de forma escalonada a nivel nacional durante los próximos cinco años.

5G iStock

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, indicó que se espera que en un plazo de 36 meses, es decir, para el año 2026, el 54 % de la población colombiana tenga acceso a las redes 5G.



Esta tecnología de navegación avanzada fue puesta en marcha el pasado 23 de febrero y en algunas zonas de Bogotá ya se puede utilizar. Estas son principalmente localidades de Usaquén, Chapinero y Engativa, según la aplicación ‘nPerf’.

Zonas con 5G en Bogotá Captura de pantalla nperf.com

Cabe señalar que con la llegada de esta tecnología al país, hay que tener en cuenta cuáles son los teléfonos celulares que tengan compatibilidad con la misma, pues si su dispositivo no es compatible, obviamente, no la podrá usar, no obstante, la tecnología 4G seguirá funcionando en el país, por lo que no será necesario cambiarlo por un celular nuevo.



Existen varias plataformas para comprobar si su celular es compatible con el 5G, una de ellas es acceder a GSMarena.com desde el navegador del dispositivo y buscar el nombre exacto del modelo de teléfono, allí podrá saber si es compatible.



Cabe destacar que, la disponibilidad del 5G puede variar según la región en la que se encuentre y que esta tecnología llegará a las diferentes regiones del país de forma paulatina durante los próximos años.



