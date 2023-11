El uso de internet crece mundialmente, pero también la brecha digital entre países

El crecimiento de la conectividad mundial a internet es constante, aunque desigual, ya que deja atrás a las personas de los países de bajos ingresos, indican los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la agencia tecnológica de las Naciones Unidas.

Unas 5.400 millones de personas, equivalente al 67 % de la población mundial, utilizan internet, según los datos estimados en el último informe de la UIT sobre la situación global de la red.



En cuanto a la conectividad por continentes, Europa y América son los que tienen un mayor porcentaje de personas conectadas a internet (90 %), seguidos de Asia y el Pacífico (66 %) y, en último lugar, África, donde sólo el 37 % de la población utiliza Internet en la actualidad.



El análisis de la UIT revela que en los países de bajos ingresos no sólo hay menos personas en línea, sino que, además, los que sí están conectados utilizan menos datos, por lo que no están disfrutando del mismo nivel de conectividad que las personas que usan Internet en países de altos ingresos.



Así, en 2022, el promedio mensual de uso de datos a nivel mundial fue de 257 gigabites (GB) por suscripción de banda ancha fija y de 11 GB de banda ancha móvil, mientras que en los países de bajos ingresos fue de 161 GB para banda ancha fija y de sólo 1 GB para móviles.



En cuanto al lugar de residencia, el 81 % de los habitantes de zonas urbanas utiliza Internet, 1,6 veces más que el porcentaje de usuarios de la red en zonas rurales, lo que perpetúa la brecha digital entre ambos entornos. También persiste la brecha entre géneros, con un 70 % de los hombres conectados frente al 65 % de las mujeres.



En el ámbito generacional, crece el uso de Internet entre los jóvenes de todas las regiones, ya que, según la UIT, un 79 % de las personas de entre 15 y 24 años utilizarán Internet en 2023, 14 puntos porcentuales más que la población comprendida a partir de los 25 años.



Ante estas desigualdades, la secretaria general de la agencia tecnológica de la ONU, Doreen Bogdan-Martin, recordó que alcanzar una conectividad "universal y significativa" es una de las causas más importantes de nuestro tiempo para "lograr un futuro sostenible". "Cuanto más avanza la tecnología, más urgente es nuestra misión de conectar a todos", aseguró.



EFE