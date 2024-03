Las compañías deben derribar las barreras para que entre la tecnología

Con toda la ola de inteligencia artificial se abren avenidas importantes de optimización y crecimiento en las compañías y la invitación es a que se superen barreras, más que todo culturales, que obstaculizan la adopción de estas soluciones. Así lo plantea Carlos García, director de Matrix Consulting, firma especializada en gestión empresarial.



¿Qué hace Matrix?



Matrix es una firma de consultoría en gestión empresarial que atiende las empresas más grandes de los países en donde está, que son Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, principalmente. En Colombia, en particular, estamos muy enfocados en las compañías de retail y consumo masivo, ayudamos a resolver grandes problemas estratégicos o apoyar sus procesos de crecimiento.

¿Qué metas tienen como compañía este año?



Hay una muy importante y es lograr capitalizar los aprendizajes que hemos tenido durante los últimos años, particularmente en la incorporación de tecnología en todas las soluciones que ofrecemos a los clientes de manera muy simple. Con toda la ola de inteligencia artificial se abren avenidas muy importantes de optimización en las compañías y de crecimiento que superan los métodos tradicionales de pensamiento. Se introducen algoritmos y modelos de aprendizaje autónomo. Esto hace que los ejecutivos no estén todavía suficientemente preparados, no están cómodos y no saben cómo interactuar con esa tecnología. La idea es capitalizar el aprendizaje de los últimos dos años para que muchas más empresas se beneficien de esta forma de resolver problemas.

¿Qué tan receptivos son los directivos para apropiarse de esas herramientas?



Hay una barrera importante todavía. Voy a poner un caso concreto, una compañía nos pide ayudarla, por ejemplo, en gestión de riesgos de proveedores y sus capacidades de abastecimiento. Creen que haremos visitas detalladas a los proveedores y se sorprenden cuando les presentamos una plataforma que tiene un algoritmo que predice cuáles son los posibles quiebres de capacidad que van a tener esos proveedores basados en data. Se preocupan en torno a cómo integrarla a la empresa que tiene rezagos tecnológicos y surgen muchas preguntas.

¿Y qué les dicen?



Les proponemos solucionar el problema así y ver en el camino si hace sentido adoptar la tecnología. Luego, cuando ven los resultados, se dan cuenta de que en realidad no es tan difícil, pero que necesariamente deben tener capacidades nuevas. Por ejemplo, equipos en analítica de datos que algunas hoy tercerizan. Creemos que es necesario que tengan a las personas directamente porque manejan asuntos estratégicos de la organización. Entonces se inicia el proceso de hacerlos entender que se puede aplicar tecnología de punta de manera mucho más simple que lo que creen y que deben contratar personas para esto.

¿Las empresas están dispuestas a invertir?



Es necesario invertir cuando el caso de negocio es muy valioso. Por ejemplo, si encontramos que en la solución hay millones de dólares que se pueden capturar, ya sea en eficiencias o en maximización de ventas, se justifica. Muchas deciden transformarse tecnológicamente, pero si se hace porque sí, se genera resistencia en los equipos porque no está claro el beneficio. Luego de que toman la decisión de tener capacidad interna, hay un periodo de adaptación para que los expertos en desarrollo tecnológico hablen el mismo idioma con los responsables del negocio.

Carlos García, socio director de Matrix Consulting. Cortesía

¿Cuáles son los desafíos en retail y consumo masivo?



Si están enfocados en productos de canasta básica, la demanda sigue creciendo y tienen que asegurar ofrecerle al consumidor los productos de la máxima calidad al menor precio posible. Deben ser capaces de optimizar internamente porque en Colombia en muchas empresas hay muchas ineficiencias, en parte, por el proceso de distribución. Esto tiene componentes prácticos, de proceso y de cultura.

¿Para los que están en canastas distintas?



Tienen que hacer apuestas más radicales en términos de optimización de su portafolio, de sus procesos productivos en planta, de su estrategia de importaciones. En general, todos tienen que adecuar su propuesta de valor al consumidor de manera más acertada. Hay que segmentar muy bien al consumidor.



Muchas empresas todavía lo hacen de una manera muy simple, pero tienen que migrar rápidamente a una segmentación basada en variables - porque ya se pueden medir- que predigan de mejor forma su potencial consumo. Hay muchas oportunidades en tiempos de baja demanda, lo que pasa es que cuando la cosa va bien las apuestas más simples pueden generar resultados, pero ahora tienen que sofisticarse más y la barrera está en considerar en que el uso de las herramientas es muy complejo. Hay que derribar esa traba mental de que es complicado.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio