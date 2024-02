Facebook cumple 20 años de creación: así ha sido la evolución de la red social

Fundado hace 20 años como un simple espacio virtual para compartir con amigos, Facebook se ha convertido en un gigante curtido por mil batallas que, pese a pensarse que es solo para padres y "boomers", sigue creciendo y creciendo.

"Nunca olvidaré el día en que corrí al laboratorio Mac de mi secundaria y me suscribí a Facebook", contó a la AFP Jasmine Enberg, analista de Insider Intelligence.



(Más: Google permitirá corroborar respuestas de su IA Bard en más de 40 lenguas).



"Sentías al mismo tiempo que eras parte de esta pequeña y exclusiva comunidad donde no estaban tus padres, abuelos y profesores (...), pero también parte de algo mucho más grande", rememora.



Lanzado como thefacebook.com por Mark Zuckerberg y tres amigos el 4 de febrero de 2004, el portal solo estaba disponible para estudiantes del Harvard College. Se abrió al público en general en 2006.

Mark Zuckerberg Bloomberg

Facebook se convirtió en un lugar para conectar con casi todo el mundo, en todas partes. En 2023, reportó ser usado por más de 3.000 millones de personas mensualmente, un crecimiento de 3% con respecto al año anterior. "Cuando se lanzó, Facebook fue revolucionario", dijo Enberg.



(Más: Así puede gestionar el tiempo que sus hijos pasan con el celular: experta).



"Es difícil exagerar el impacto que ha tenido en moldear todo, desde la cultura pop hasta cómo nos comportamos en Internet". Mientras más usuarios interactuaban en la red social, que desplegaba fotos, comentarios y otras publicaciones, más podía ésta mostrar anuncios para ganar dinero a partir de la vasta cantidad de información que la gente compartía. Se le reconoce haber ayudado a abrir una puerta para que los contenidos "se volvieran virales" y haber impulsado la tendencia de medios de comunicación puramente digitales.

Gigante de la publicidad

Facebook se ganó una reputación de comprar o copiar a sus potenciales rivales. Ahora, impulsa una "familia" de plataformas que incluyen Instagram y WhatsApp. Zuckerberg, todavía al frente de la compañía, se apegó a la estrategia de invertir en grande en ganar usuarios antes de integrar métodos para generar ganancias, como la publicidad dirigida. "Sigue siendo irresistible para los anunciantes, gracias a su alcance y rendimiento", apuntó Enberg.



(Además: El cambio de imagen con el que Mark Zuckberg sorprendió en el Congreso de EE. UU.).



Junto con Google, Facebook se convirtió en un gigante de la publicidad en Internet, con ganancias que alcanzaron los 23.000 millones de dólares en 2022, un año considerado malo para la compañía con sede en Silicon Valley.



La plataforma es "parte del panorama digital" en particular para los "millennials" nacidos en las décadas de 1980 y 1990, según la analista.

Facebook AFP

El modelo de negocio de usar información personal para ofrecer más contenido que capte la atención de los usuarios, así como publicidad dirigida, le ha valido a Facebook demandas y multas.



(Siga leyendo: Qué motivó a Wompi a lanzar su nueva función para comerciantes colombianos).

Desde acusaciones de que Rusia usó la plataforma para tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, hasta señalamientos en 2021 de que los directivos anteponían las ganancias al bienestar de los usuarios, lo han puesto en el ojo del huracán. Pese a ello, Facebook sigue creciendo, lo que le ha permitido invertir en innovaciones como la inteligencia artificial y la realidad virtual.



Con el argumento de que Zuckerberg soñaba con un mundo virtual e inmersivo al que llamaría "metaverso", Facebook cambió el nombre de su casa matriz a "Meta" a finales de 2021.

"No hay alternativa"

"Es posible que estemos menos implicados, pero no nos hemos ido porque realmente no hay una alternativa", explicó Carolina Milanesi, analista de estrategias creativas.



Facebook estuvo en boga con el añadido de "grupos", que permite formar comunidades con base en intereses comunes, y ganó popularidad con las funciones de Marketplace para comprar o vender productos. Aunque Enberg considera una de sus mejores decisiones la compra de Instagram en 2012, como parte del giro hacia los teléfonos inteligentes.

Facebook AFP

La movida eliminó un rival, aportó una nueva plataforma para publicidad y atrajo a usuarios jóvenes que perdían interés en Facebook. Actualmente, más de la mitad de los usuarios de Facebook están entre los 18 y 34 años, según investigaciones de DataReportal.



Qué tan involucrados están los usuarios sigue siendo, no obstante, difícil de medir. "Voy muy poco a Facebook, pero lo que publico en Instagram automáticamente aparece también en Facebook", señala Milanesi. "Así que ciertamente se me cuenta como 'activa' (...) Puede que las cifras no reflejen la realidad".



AFP