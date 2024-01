‘Gaming’, el polo de crecimiento para la publicidad móvil

Desde hace 13 años, la compañía Adsmóvil, dedicada a la publicidad, viene cambiando la forma de llegar a las audiencias, a través de nuevos formatos impulsados por la tecnología. Tras varios periodos de reinvención, esta compañía hoy día apuesta por estar presente en las aplicaciones móviles. Alberto Pardo, CEO de Adsmóvil, explica de qué se trata el core del negocio y de las expectativas para este 2024.



¿Cuál es el ‘core’ del negocio?



Nosotros arrancamos en 2011 en Bogotá y somos una compañía que está en la industria MediaTech-Adtech. El core del negocio es ayudar a las marcas a impactar a las audiencias correctas a través de los dispositivos móviles.



Contamos con una plataforma basada en datos, que cuenta con información real, por ejemplo, datos socioeconómicos, datos democráticos, datos de geolocalización, entre otros. Esta herramienta le permite a las marcas y a las agencias llegar a las audiencias correctas. Esto ha significado un avance importante para la industria, ya que la data ha sido el motor de cambio para la publicidad.



¿A dónde está enfocada su estrategia publicitaria?



Nosotros no manejamos publicidad en las redes sociales, de hecho nuestro algoritmo está implementado en millones de aplicaciones gratuitas que permiten publicidad, es decir hacemos presencia en ese ecosistema en particular. Al momento de que un usuario está navegando en una aplicación gratuita se va a encontrar con publicidad, y nosotros somos ese tipo de empresa que estamos detrás, generando contenido publicitario. Este ecosistema de aplicaciones es muy grande y es que cerca del 95% de las apps del mercado manejan ese concepto de ser gratuitas para los usuarios.



¿Ustedes cuentan con alianzas directas con estas aplicaciones?

​

Hay dos formas. La primera es estar dentro del ecosistema, y aquí se negocia a través de una subasta en tiempo real. La otra manera es negociar directamente con las aplicaciones.



¿Cómo manejan la información de los usuarios, ya que trabajar con data es delicado?



Esto requiere de previos análisis y cumplir con todos los estándares para ser legal. Para nosotros es fundamental cumplir con toda la normativa y regulaciones que tienen cada uno de los mercados en donde operamos, de hecho trabajamos con el estándar europeo, que es uno de los más estrictos en el uso de la información.



En el momento de analizar la data, nosotros no sabemos quiénes son los usuarios que están detrás, es decir no contamos con información personal, solamente sabemos que hay un celular que ha visitado varios puntos. A través del algoritmo predecimos comportamientos y conductas.



Esto es fácil de entender, cuando se descarga una aplicación se aprueba la ubicación y esto automáticamente permite compartir la publicidad dependiendo de donde esté el usuario. El dispositivo comparte la señal de latitud y longitud y nosotros procesamos la información.



¿Cuántas marcas trabajan con ustedes?

​

Contamos con muchos clientes y estos pueden tener varias campañas al año, por esa razón nos enfocamos en el número de campañas. Más o menos hacemos entre 15.000 y 17,000 campañas digitales al año, es una cifra importante teniendo en cuenta que actualmente estamos operando en 14 mercados. Nuestros clientes son los grandes anunciantes como Nestlé, Unilever, Coca Cola, Colgate, P&G, General Motors, entre otros. Cabe destacar que el fuerte de las ventas está en los Estados Unidos, de cara al mercado de los hispanos. En la región, se destaca la operación en Brasil y México, debido a que son grandes mercados. Además, contamos con operaciones en Europa, en donde tenemos presencia en España, Portugal, Francia, y en Medio Oriente, estamos en Turquía. En el caso punto de Colombia es nuestro hub y esperamos producir en el país y vender en el resto del mundo.



Alberto Pardo, CEO de Adsmóvil Cortesía

¿Cuántas personas integran la compañía?

​

A nivel global somos 202 personas y en Colombia somos 72 personas.



¿Cómo viene comportándose la pauta en las aplicaciones de videojuegos?



Nosotros fuimos una de las compañías pioneras en el desarrollo de publicidad para la audiencia de los gamers. Y desde el 2016, cuando empezamos a trabajar con ese tipo de audiencias, hemos visto un crecimiento importante en este segmento. Sabemos que esta categoría se ha vuelto muy relevante para las marcas y que hay una gran oportunidad para seguir creciendo.



En América Latina vemos que el número de jugadores de videojuegos viene creciendo, eso, sin duda, es un potencial importante de conexión.



¿Cuáles son sus proyecciones para este 2024?



Lo que vemos es que en general la publicidad va a crecer en todo el mundo y más en el segmento en donde operamos (publicidad móvil). Creemos que el 2024 será un año muy importante para la compañía, y esperamos un crecimiento del 30% y llegar a las 20.000 campañas publicitarias. De cara a los retail también esperamos un crecimiento. Otro de los frentes en el que queremos seguir trabajando es por ser una compañía amigable con el medio ambiente.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio