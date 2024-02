‘La inteligencia artificial, en la agenda de bancos’: GFT Sophos

El uso de herramientas digitales, como es el caso de la inteligencia artificial, empieza a ganar cada vez más relevancia en el sector bancario, por lo que empresas como GFT Technologies han decido reforzar su propuesta de servicios. Y es que luego de que esta compañía alemana adquiriera Sophos Solutions, su apuesta será fortalecer los servicios del core banking.



Felipe Villa, CEO de GFT Sophos Solutions para Colombia, Chile, Perú y Ecuador, habló de esta nueva movida empresarial y de su objetivo de ampliar la base de talento.



(Lea más: Debilidad en protección de datos limita ritmo de ventas de las empresas)

¿Cuánto tiempo llevan en el mercado local y cuál es el ‘core’ del negocio?

​

La empresa lleva 18 años en el mercado y nos enfocamos en el sector financiero. A diferencia de otras compañías especializadas en el sector IT, nuestro foco está en el core bancario. Actualmente, contamos con oficinas en seis países y tenemos clientes en 14 países. Con la nueva integración que ha hecho la compañía buscamos ampliar la presencia a 20 países.



Desde Sophos trabajamos con los proveedores de tecnología más grandes, con el fin de facilitar todas las soluciones al sector bancario, para luego enfocarnos en generar capacidades, brindar el soporte y el mantenimiento. En pocas palabras somos la extensión de los equipos de tecnología de los bancos. Por otro lado, trabajamos con todas las tecnologías adyacentes como lo es la nube, la inteligencia artificial, la data y la analítica. Para nosotros es fundamental brindar un soporte integral.

¿Cómo ven a las entidades en Colombia, incluyendo la IA?

​

Me atrevería a decir que la inteligencia artificial está en la agenda de todos los bancos, e incluso hace parte de la conversación de diferentes industrias. No se trata de remplazar a las personas, se trata de hacer las cosas que hacemos hoy día, pero de una manera más eficiente. La aplicación de la IA llegó para quedarse y en eso venimos trabajando. De hecho, hoy día vemos como la IA se está utilizando en ciberseguridad, en la elaboración de contratos y en el frente del servicio al cliente, entre otros usos.

¿Cómo le fue a Sophos en el último año en Colombia?

​

Por el momento no podría compartirte esa información. Sin embargo, podemos destacar que venimos con un buen crecimiento. De hecho, en el 2022 crecimos un 25% frente a 2021. Esto demuestra la estabilidad y la solidez que trae la compañía. Hay que apuntar que ese crecimiento no solamente lo estamos viendo en facturación, sino también en el número de nuestros colaboradores, ya que ha ido creciendo. Hoy día somos 1.700 personas en la región (95% de ese personal está trabajando en Colombia) y hay un gran potencial para duplicar la compañía en el corto plazo. La apuesta en el mediano plazo es exportar ese talento para prestar servicios a otros bancos a nivel global. Es decir que queremos apostar por ese nearshoring.

¿Cuál es la meta para los próximos años en materia de crecimiento?

​

En vista del panorama, tenemos metas muy ambiciosa y proyectamos en los próximos años un crecimiento importante. De hecho, la meta para este 2024 es crecer un 17%, lo que implicarían nuevas oportunidades. Asimismo, buscamos fortalecer nuestro equipo de trabajo, por lo que también queremos crecer en talento y en capacidades.

(Lea más: IA generativa, el nuevo ‘socio’ de las campañas publicitarias)

Felipe Villa, CEO de GFT Sophos para Colombia Cortesía

(Vea: Cuide su información: la frecuencia recomendada con la que debe cambiar sus claves)

¿Qué desafíos ven en el mercado, especialmente en el sector financiero?

​

Más que desafíos, pienso que existe una gran oportunidad para los bancos de adoptar nuevas tecnologías y seguir con esa transformación digital.



Sabemos que las nuevas herramientas digitales traen muchas más eficiencias y si no fuera así, la popularidad de los bancos digitales no fuera tan grande, no solo en la región, sino también en el mundo. La oportunidad de los bancos es capitalizar todas estas tecnologías nacientes y aplicarlas de una manera más ágil y rápida para buscar eficiencias operativas.

¿Cree que con el auge de las ‘fintech’, el sector bancario debería dar pasos agigantados?

​

Por su puesto. Estos dos ecosistemas deben aprender a convivir y deben aprender tanto de los errores del pasado como de las nuevas aplicaciones. Parte de nuestro trabajo es compartir esos aprendizajes que hemos venido trabajando en otros mercados y con otros bancos.



Por ejemplo, pienso que uno de los avances que se deben entender es cómo aplicar la inteligencia artificial y luego medir cómo va ese avance.

¿Ya están trabajando con IA?

​

Sí. Estamos aplicando inteligencia artificial en todo lo relacionado con el core bancario.

(Vea: La generación Beta, inmersa en la IA, nacerá en el 2025)

¿De qué se trata la nueva adquisición por parte de GFT?

​

Esta nueva integración busca fortalecer el trabajo que ya venimos realizando, específicamente en el core banking, además de ampliar nuestro alcance. Ya no seríamos una empresa de 1.700 personas, sino de 12.000 personas a nivel global, es decir que Colombia está aportando más o menos el 20% de crecimiento en talento, lo que es relevante.



Al final, esto se traduce en una mejor oferta para nuestros clientes.

¿En qué frentes se enfocará su inversión en el país?

​

Parte de mi responsabilidad es seguir ampliando y fortaleciendo el mercado en Colombia. Sabemos que hay grandes oportunidades en este mercado y queremos seguir creciendo y adaptando nuestras propuestas.

Sobre la adquisición

De acuerdo con Marika Lulay, la CEO de GFT Technologies, “Con esta adquisición estratégica, no sólo estamos fusionando empresas, estamos multiplicando el potencial. Todos los aspectos de Sophos son muy valiosos para nosotros. Desde los nuevos compañeros, las nuevas competencias y los nuevos clientes hasta los nuevos socios para soluciones de core bancario, como Oracle Flexcube”.

(Lea más: Samsung impulsará segmento ‘premium’ de celulares con IA)

JOHANA LORDUY

Portafolio