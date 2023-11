¡Ojo! Gmail eliminará cuentas: verifique si la suya se verá afectada

A partir del 1 de diciembre, Google empezará a borrar correos de Gmail para mejorar la experiencia de los usuarios y hacer actualizaciones para evitar colapsos en ciertas cuentas.



Así, la empresa manifestó: "Una cuenta de Google inactiva es aquella que no se usó en un período de 2 años. Se reserva el derecho de borrar una cuenta inactiva junto con su actividad y datos si no la usas con los productos de Google durante al menos dos años".



De acuerdo con lo que explicó la empresa, las cuentas que se verán afectadas son las personales que no están activas.



Entonces, si quiere evitarlo, la empresa aconseja que las personas empiecen a utilizarla, pues si tienen allí información importante o sensible, posiblemente desaparecería.



Es sencillo activar su cuenta. Solo debe leer o enviar correos electrónicos, usar Google Drive, compartir una foto, descargar una aplicación, realizar búsquedas en el navegador y mirar videos por YouTube.

Gmail FOTO: iStock

Es fundamental aclarar que la eliminación de cuentas no aplicará en aquellas que se hayan configurado a través de tu trabajo, institución educativa o alguna otra organización.



Ahora bien, antes de efectuar esta acción, la empresa notificará a quienes tengan la cuenta inactiva. Según explica la empresa, se contactarán a través de notificaciones por correo electrónico, y el envío de mensajes a su correo de recuperación.



Por otra parte, es fundamental para quienes usan este servicio que sepan que si desaparece la cuenta podrían perder el historial en algunas plataformas, como YouTube.



