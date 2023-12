Gemini, la inteligencia artificial con la que Google busca destronar a ChatGPT

Google lanzó una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) llamada Gemini, que presentó como más potente que cualquier otra actualmente en el mercado, incluyendo el popular ChatGPT, creado por OpenAI, hoy aliada con Microsoft.



La compañía subraya la "multimodalidad" de Gemini, al ser capaz de "razonar con fluidez mediante textos, imágenes, video, audio y códigos", a través de lo que se conoce como el modelo MMLU, siglas en inglés para la "comprensión masiva de lenguaje multitareas".



Según la presentación general ofrecida por la compañía, Gemini se presentará en tres formatos: Nano (la más sencilla, en forma de aplicación para teléfonos celulares), Pro y Ultra, esta última "la más potente para tareas de gran complejidad".

Gemini puede recibir información visual o auditiva (notas de música, imágenes, palabras) y desde ahí generar contenido propio, que a su vez puede ser en versión texto, audio o imágenes.



En la presentación, Gemini es capaz de detectar errores en un problema matemático complejo, dar la respuesta correcta y explicar los pasos hasta llegar a ella; o de dar abundante información sobre un animal (un pato) a través de un simple dibujo, incluyendo la traducción de "pato" a cinco lenguas. Igualmente, es capaz de "jugar" con el usuario en retos tan populares como "piedra, papel o tijera" o el de los tres cubiletes.



Gemini trabaja con los lenguajes de código más habituales, como Java, Python, C++ y Go, según sus creadores, y aunque incurre en algunos errores, Google dice que los sabe resolver cuando así se le comunica en el 90 % de los casos.



El potencial de Gemini se va a aplicar a su sistema actual de chat, conocido como Bard y que funciona ya en varias lenguas, incluido el español. La compañía no ha aclarado cómo piensa monetizar la nueva herramienta, y por el momento se ha limitado a anunciar que estará disponible a partir del 13 de diciembre.

Disponibilidad

Según explicó Juan Pablo Gordillo, ejecutivo de cuentas senior de Milenium Group, Gemini 1.0 estará disponible es las siguientes presentaciones:



Para usuarios:



- A partir de este 6 de diciembre, Bard con Gemini Pro estará disponible en inglés en más de 170 países y territorios. Esta herramienta será más capaz en cuestiones como comprender y resumir, razonar, generar ideas, escribir y planificar. Esta es la mayor mejora de calidad de Bard desde su lanzamiento.



- También se llevará Gemini al Pixel 8 Pro, el primer teléfono inteligente diseñado para ejecutar Gemini Nano que impulsa nuevas funciones como resumir en la aplicación de grabadora e implementar redacción Inteligente en Gboard, comenzando con WhatsApp, y el próximo año se incluirán más aplicaciones de mensajería.



- Como parte de las exhaustivas verificaciones de confianza y seguridad de Gemini Ultra, Google lo pondrá a disposición de clientes, desarrolladores, socios y expertos en seguridad y responsabilidad seleccionados para que experimenten y den su opinión antes de lanzarlo para desarrolladores y clientes corporativos, a principios del año que viene.



- A principios del 2024, la compañía lanzará Bard Advanced: una nueva experiencia de IA avanzada mediante la que podrá acceder a los mejores modelos y capacidades, comenzando por Gemini Ultra.



- De igual manera, se está trabajando para que Gemini potencie otros productos como Search, Chrome, nuestros anuncios y Duet AI.

Para clientes y desarrolladores:



- A partir del 13 de diciembre, desarrolladores y clientes podrán acceder a Gemini Pro a través de la API de Gemini en Google AI Studio y en Vertex AI.



- Ai Studio es una herramienta web gratuita que ayuda a desarrolladores a prototipar y lanzar aplicaciones de manera rápida y sencilla.



- Vertex AI, por su parte, permite una personalización de Gemini con control total sobre los datos y suma los beneficios de Google Cloud como seguridad, privacidad, gobernanza de datos y compliance de nivel corporativo.



- Los desarrolladores de Android podrían crear aplicaciones sobre Gemini Nano, nuestro modelo más eficiente para dispositivos móviles, a través de AI Core.



