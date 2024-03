Google Maps sugiere listas con los destinos más populares en ciudades de Norteamérica

El gigante tecnológico Google anunció este miércoles que su herramienta de navegación Google Maps ahora contará con diversas listas de destinos populares creadas gracias a la actividad de los usuarios en 40 ciudades de EE. UU. y Canadá.



Estas actualizaciones se implementarán globalmente en Android e iOS a finales de este mes y, por el momento, según dijo la empresa a EFE, los establecimientos no podrán pagar a Google para ser parte de estas listas. Los usuarios de esta plataforma podrán, por una parte, ver listas sobre sitios icónicos creadas por expertos, como Lonely Planet, o los itinerarios de 36 horas de The New York Times.



Así como las listas de restaurantes creadas por Google para descubrir los "últimos lugares de moda", los lugares clásicos de la ciudad y "las gemas escondidas", según indica la empresa. Las listas de Google, por el momento, están divididas en: 'Tendencias', una recopilación semanal con lugares que han experimentado un aumento en popularidad en Maps; 'Top', con los lugares más populares por excelencia de la ciudad, y 'Gemas', con los "lugares que podrían ser el secreto mejor guardado de un vecindario".



En los próximos meses, Google empezará a mostrar algunas listas públicas creadas por usuarios. Otra novedad anunciada este miércoles es que todos los usuarios ahora pueden vincular contenido propio en los distintos destinos de sus listas, por ejemplo, ahora pueden poner un enlace de un video que hayan hecho en sus redes sociales sobre su visita a un restaurante. La compañía, además, está desarrollando una herramienta para hacer que los usuarios puedan chatear con su IA generativa, Gemini, en Google Maps para pedir recomendaciones, herramienta que está ahora en fase de prueba.



En uno de los ejemplos que la compañía enseñó a un grupo de periodistas, ante la pregunta del usuario: "Dame ideas para una cita romántica un día de lluvia", la IA contestó con una diversa lista de actividades. Como los otros chatbots con IA, los usuarios podrán tener largas conversaciones con la IA para que les enseñe los lugares y rutas que más les convengan en el mapa. De momento, Google no ha anunciado fecha de lanzamiento para esta herramienta.



