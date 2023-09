GPT-4: las características y limitaciones del nuevo 'chatbot'

GPT-4 es el prImer modelo de la cuarta generación de modelos de procesamiento de lenguaje natural desarrollada por OpenAI, casa madre de ChatGPT.

Según explica el portal web 'Xataka', esta es la última versión del GPT, lanzada el 14 de marzo del 2023.



Sobre este nuevo sistema, OpenAI afirmó que es mucho más creativo y colaborativo que sus predecesores y que puede resolver con mayor precisión problemas de alta complejidad, pues han seguido entrenándolo para que tenga un mayor conocimiento general a comparación de sus predecesores.



ChatGPT utiliza GPT-3 como su motor para generar escrito a partir de comandos de texto para generar contenido escrito a partir de comandos de texto. Ahora, con GPT-4, la capacidad para recibir texto e imágenes se ha ampliado y, a partir de esta información, esta podrá generar mejores respuestas en forma de texto.



Características

Según explica el portal especializado en tecnología 'Genbeta', GPT-4 se caracteriza por una gran complejidad y que es capaz de trabajar con más de 25.000 palabras para poder mantener conversaciones en un contexto mucho más amplio, evitando que se pierda ola charla.



Adicionalmente, ha sido entrenado para poder mantener conversaciones en cualquier idioma, pues su algoritmo tiene la capacidad de analizar y comprender todos los textos que se le presenten, lo que permite ser políglota en cuanto a interacción con los usuarios.



No obstante, lo más destacado es su capacidad para trabajar con imágenes. A diferencia de los chatbots convencionales, esta nueva generación puede procesar y responder a través de imágenes, lo que representa un pago muy grande en términos de innovación para la inteligencia artificial.



Limitaciones

Según 'Bismart' otro portal especializado en tecnología, OpenAI ha reconocido varias limitaciones en esta nueva versión. Una de estas en algo que ha estado aquejando a las generaciones anteriores y es el desafío ante "los sesgos sociales, las alucinaciones y las indicaciones adversas".



Al omento de hablar de alucinaciones, se hace referencia a respuestas inexactas o inventadas que también proporcionaban GPT-3 y GPT-3.5 cuando no se tenía una respuesta real para la pregunta que plantea.



Esto ya ha sido un problema que los investigadores de OpenAI han estado abordando, logrando así mejorar esta problemática en la cuarta generación. Según aseguraron, GPT-4 tiene un 40 % más de probabilidades de ofrecer respuestas más verídicas a comparación de GPT-3.5.



Sin embargo, es importante, que los usuarios tengan en cuenta que esta nueva versión de GPT-4 no es a prueba de fallos y, así como sus versiones anteriores, puede cometer errores o suministrar respuestas poco exactas en varios casos.



