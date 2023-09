Tecnología, educación y sostenibilidad, claves del futuro económico

En el marco del aniversario 30 de Portafolio, en el panel 'Futuros jalonadores de la economía colombiana', moderado por el director del diario, Francisco Miranda, de la mano de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; María Fernanda Suárez, presidente de Accenture; Juan Carlos Castro, director general Colombia y Centroamérica Solistica; y Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar hablaron sobre el futuro de la economía, las oportunidades y retos para su desarrollo, en el que destacaron tres elementos, tecnología, educación y sostenibilidad ambiental.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Entre los retos, Suárez resaltó su preocupación por la “falta de visión y de ejecución como país”. “Nos la pasamos hablando y nuestra capacidad de ejecución es muy baja y esa tal vez es mi primera preocupación”, dijo.



Además, puntualizó sobre la importancia de tener el foco en las distintas transiciones que atraviesa el país, pues considera clave avanzar en ellas para el desarrollo económico y productivo.



(Vea: Gran Cumbre Portafolio sobre economía y negocios: los mejores momentos).



“La transición ambiental es fundamental, la transición social, dirigida por todos los cambios de la tecnología y la tercera es acerca de la revolución digital. Los líderes que han utilizado la revolución digital como un transformador producen cinco veces más utilidades que los que se quedaron atrás”, explicó la presidente de Accenture.



Sobre transición ambiental, Suárez señaló que "somos los responsables del 1,4% de las emisiones, por ende nuestro desafío no es de mitigación en las emisiones, y además somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, por ende la estrategia es la adaptación".



“La tenemos que relacionar con el tema de infraestructura de transporte, energía, entre otros. Es un gran área de oportunidad, de lo contrario será un gran riesgo fiscal y de vulnerabilidad para las personas”, dijo.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, señaló que es necesario incentivar la inversión pública y privada, pues este será el motor para dejar atrás el detenimiento de la economía.



(Vea: El reto del país es 'crecer aceleradamente', según Bruce Mac Master).



“El reto más grande va a ser cómo impulsamos la inversión pública y privada, pero especialmente la privada que es ese motor de crecimiento a mediano plazo. Hay que resolver la incertidumbre y el nerviosismo qué hay a nivel sectorial desde el punto de vista del largo juego. Incentivarlo va a lograr permitir que el crecimiento potencial de la economía vuelva a niveles de crecimiento que teníamos antes de la pandemia”, recomendó Mejía.

Panel 'Futuros jalonadores de la economía colombiana'. EL TIEMPO

Así mismo, manifestó la necesidad de analizar las reformas qué hay en el país.



“Es imposible resolver todo inmediatamente. Hay que hacer ajustes a lo que nosotros llamamos el contrato social, es decir, esas obligaciones y derechos que tiene el Estado con los ciudadanos. Por tal motivo, hay que hacer ajustes en la política social pero no es el sustituto para lo que es lo determinante para que las personas salgan de la pobreza”, explicó.



Mejía añadió que el crecimiento económico es cómo se logra recudir la pobreza.



Para él, es clave analizar la reforma a la educación, que no solo le apunta a la equidad ni no a la productividad del país.



(Vea: Portafolio, 30 años liderando la información de economía y negocios).



“Si bien hemos avanzado (…) tenemos retos en educación superior. El problema de cobertura se va a resolver, pero el elemento determinante más allá de la cobertura es la calidad de la educación que le damos a nuestros jóvenes”, dijo.



Señaló que es necesario revisar qué es lo que se enseña, pues no es acorde a las necesidades actuales del mercado, donde la demanda de técnicas y tecnologías serán la demanda del futuro.



En caso de Juan Castro, director general Colombia y Centroamérica Solistica, menciona que es importante tener en cuenta seguir dando discusiones sobre la economía, ya que a diferencia de años anteriores, es mucho más cambiante, muestra de ello fue la pandemia.



(Vea: Portafolio 30 años: retos para la economía y las empresas del país).



“Hay que tener una visión, pero hoy lo qué pasa en el sector es qué hay que reaccionar mucho más corto. Tenemos quue tener una capacidad rápida de creación, para Eli necesitamos desarrollar talento”, explicó Castro.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio