¿Grave ‘retroceso’?: Meta eliminará herramienta clave contra la desinformación

La herramienta CrowdTangle, considerada vital para vigilar la desinformación en las redes sociales, será desmantelada por el grupo estadounidense Meta en los próximos meses, un movimiento que los investigadores califican de "retroceso" en un año con elecciones en numerosos países

La empresa propietaria de Facebook e Instagram anunció que CrowdTangle dejará de estar disponible a partir del 14 de agosto, menos de tres meses antes de la elección en Estados Unidos. El gigante tecnológico planea sustituirla con una nueva herramienta que, advierten los investigadores, no posee las mismas funciones y no estará disponible de forma generalizada para las organizaciones periodísticas.



Durante años, CrowdTangle ha sido una plataforma fundamental para periodistas e investigadores, porque permite seguir en tiempo real la proliferación de teorías de la conspiración y discursos de odio en las influyentes redes propiedad de Meta, incluidas Facebook e Instagram.



Retirar la herramienta de monitoreo significa un golpe duro en un año en que decenas de países celebran elecciones, un momento ideal para la proliferación de falsas narrativas. "En un año en que casi la mitad de la población global está llamada a votar, cortar el acceso a CrowdTangle limitará de forma severa la vigilancia independiente de estos daños", dijo a la AFP Melanie Smith, directora de investigación en el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés). "Representa un peligroso retroceso para la transparencia de las plataformas de redes sociales", añadió.



Meta reemplazará CrowdTangle con Content Library, una tecnología todavía en desarrollo. Algunas voces en la industria de la tecnología, incluido el exjefe de CrowdTangle Brandon Silverman, afirman que no se trata de un sustituto eficaz, sobre todo ante elecciones donde probablemente se multiplicarán las mentiras creadas con inteligencia artificial. Meta tendrá que construir "una tecnología completamente nueva" para proteger la integridad de las elecciones, dijo a la AFP Silverman, quien pidió "apertura y transparencia".



Lanzada por Meta en 2016, CrowdTangle ha ayudado a los investigadores a detectar problemas como interferencias extranjeras, acoso en línea e incitación a la violencia. En la elección de 2020, Meta ofreció la plataforma a las autoridades electorales de Estados Unidos para auxiliarles a combatir la desinformación y los intentos para impedir que la gente vote. También estuvieron disponibles al público los paneles para vigilar lo que estaban publicando en sus redes oficiales los principales candidatos. Ante el riesgo de perder estas funcionalidades, la fundación Mozilla pidió a Meta en una carta abierta que mantenga CrowdTangle al menos hasta enero de 2025.



"Abandonar CrowdTangle cuando a Content Library le faltan tantas de sus funciones fundamentales socava el principio fundamental de la transparencia", afirma la carta, firmada por decenas de investigadores y grupos de vigilancia del área tecnológica. Entre las funciones que le faltan a la nueva herramienta está la gran flexibilidad de búsqueda que ofrece CrowdTangle, cuya retirada representaría una "amenaza directa" a la integridad de las elecciones, añade la carta. Meta dijo a través de su portavoz Andy Stone que lo que alega la carta está "simplemente equivocado" y que Content Library tendrá "datos más completos que CrowdTangle" y estará disponible para los académicos y las organizaciones sin fines de lucro especializados en la integridad electoral.



La nueva herramienta de Meta no estará disponible para los medios de comunicación comerciales. En los últimos años, periodistas han usado CrowdTangle para investigar temas como crisis sanitarias, violaciones de derechos humanos y desastres naturales. Y reporteros también la han usado para abonar artículos que no han dejado bien parado a Meta, sobre su dificultad para moderar los contenidos en línea y la abundancia de aplicaciones pirateadas en su plataforma de videojuegos.



CrowdTangle ha sido una fuente crucial de datos que ayudó a "responsabilizar a Meta por la aplicación de sus políticas", dijo a la AFP Tim Harper, analista del Centro por la Democracia y Tecnología. Content Library sí estará disponible para aquellas organizaciones -incluida la AFP- que forman parte de un programa de Meta de verificación de contenidos en línea por parte de terceros.

Pero otros investigadores y organizaciones sin fines de lucro tendrán que aplicar para solicitar acceso u optar por alternativas costosas. "No está del todo claro si investigadores independientes -ya preocupados con la pérdida de las funciones CrowdTangle- tendrán acceso", dijo Carlos Hernández-Echevarría, coordinador de Políticas Públicas en el portal español Maldita. "Esto ha generado mucha preocupación".

AFP