‘Muchas empresas no cuentan con el capital para la ciberseguridad’

Como si se tratara del guión de una serie de televisión en donde su protagonista, amante de la informática, incursiona en el terreno de la ciberseguridad para encontrar, por diversión, las vulnerabilidades de las compañías más importantes del planeta, al tiempo que trabaja con diferentes gobiernos para prevenir el cibercrimen; así es la historia del tumaqueño José Pino, que con tan sólo 27 años se ha consolidado como uno de los hackers más reconocidos del mundo y ha logrado vender su emprendimiento Andro en más de un US$1 millón.



Según relata Pino, su pasión por este mundo de la ciberseguridad inició cuando tenía 13 años, luego de recibir un computador portátil que le permitió ahondar mucho más en todo el lenguaje de programación. De hecho, afirma que su curiosidad, lo llevó a aprender de forma autodidacta todo lo relacionado a ciberataques y a detectar vulnerabilidades dentro de las organizaciones.



“Todo comenzó por curiosidad, esa curiosidad de querer romper las cosas, de ser diferente. No tuve un profesor de ciberseguridad que me enseñara todas las reglas del juego, aprendí de forma empírica y con el tiempo, a los 16 años (más o menos) empecé a participar en programas de recompensas de empresas, en las cuales encontraba fallas y en vez de aprovecharme trabajaba de la mano de las compañías”, narra Pino.



Ese talento por “detectar fallas”, asegura, lo llevó a estar en la lista de los hackers favoritos de empresas como Dropbox, Microsoft, Paypal, Yahoo, entre otras. En total, apunta, trabajó con más de 30 compañías tecnológicas que buscaban reforzar sus sistemas.



“Recuerdo que estuve largas jornadas encerrado en mi habitación aprendiendo y detectando fallas. Quería avanzar en lo que más se pudiera. En esos momentos pasaba por una situación familiar muy dura, mis padres se habían separado, y mucha de la carga económica recayó sobre mí, eso hizo que me esforzara aún más. Luego llegó la investigación en ciberseguridad y me interesé por conocer aún sobre este campo”, agrega Pino.

Su paso por la investigación y su admiración por uno de los grandes como Steve Jobs, también llevó a este joven tumaqueño a interesarse por emprender y en 2015 lanzó su primer emprendimiento llamado Spartug. De acuerdo con Pino, esta iniciativa estaba enfocada en proporcionar pruebas de seguridad a precios asequibles.



En 2017 consolidó Bosug, que contaba con la herramienta Trape Tool, que permitía rastrear delicuentes por internet, y gracias a este proyecta, apunta, logró llegar a BlackHat Asia, evento enfocado en ciberseguridad. Pero los proyectos no pararon allí, ya que luego de algunas nuevas alianzas, inició con la startup Andro, empresa tecnológica centrada en la protección financiera de monedas digitales y que fue adquirida recientemente por la compañía Infinity Capital, especializada en blockchain y en el arbitraje de activos digitales que cuenta con sede en Dubaí.



“Andro nació con el objetivo de ayudar a prevenir el colapso de los dólares digitales en el mercado, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se han presentado en los últimos años. Sabemos que este es un problema que existe y se debían tomar medidas. La negociación con Andro fue muy rápida duró mes y medio y de hecho quería venderla y tocando puertas una se abrió y bueno se logró la negociación. Muchas personas se preguntarán porqué vender cuando apenas se está iniciando y es que el sistema que se desarrolló tenía detrás una gran responsabilidad y proteger el dinero de muchas personas era uno de esos objetivos”, comenta Pino.



Nuevos proyectos



Con el dinero recaudado por esta venta, Pino señala que espera acelerar el lanzamiento, en los próximos meses, de su nueva compañía, la cual tendrá como objetivo democratizar el acceso a ciberseguridad.



“La ciberseguridad es costosa y muchas empresas no cuentan con el capital suficiente para pagar por este tipo de servicios. Desde el año pasado hemos venido trabajando en una nueva compañía enfocada en democratizar la ciberseguridad. Asimismo, queremos que exista una experiencia elevada para todos los clientes y que puedan tener una fácil implementación. Sin duda este es uno de los proyectos más grande en los que he trabajado. La ciberseguridad de hoy no está garantizada mañana, internet se mueve muy rápido y no hay tantas garantías”, resalta Pino.

Y es que en vista del panorama actual de ciberataques en el país, de acuerdo con FortiGuard Labs, Colombia fue el objetivo de más de 5.000 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2023, José Pino señala que se deberían tomar medidas que tengan un mayor eco entre las empresas y el Gobierno.



“La ciberseguridad debería ser obligatoria, actualmente es el quinto riesgo más grande de la humanidad y aún en 2024 no nos hemos tomamos en serio todo lo que hay detrás. En Colombia, por ejemplo, veo que todavía hay empresas que dejan de lado la ciberseguridad, cuando debe ser algo primordial, no solo para cuidar la información relevante, sino también la reputación. Pienso que todavía hay un largo camino. Por eso mi mensaje es que la ciberseguridad es y será importante, y es necesario tomársela muy en serio, porque en la web hay miles de ciberdelincuentes que todos los días están al acecho, y entre todos tenemos que protegernos de estos ataques para hacer de internet un lugar cada día más seguro”, comenta.



Si bien este joven afirma que seguirá trabajando por desarrollar nuevos proyectos y emprendimientos que permitan hacer más seguro internet tanto para las empresas como para los usuarios, no descarta la posibilidad de formar a jóvenes en el campo de la ciberseguridad.



“Yo tengo una forma muy particular de ver la academia y mi propósito se centra en cómo hacer que las nuevas generaciones puedan tener buenos referentes. Pienso que formar desde la experiencia y de los caminos recorridos puede ser una línea interesante para abordar y que se puede profundizar”, comenta.

Proyectos digitales a gran escala

Durante un periodo de su formación como hacker, Pino comenta que también se dedicó a la ciberinteligencia, la cual tiene como objetivo ayudar a prevenir cibercrimen y terrorismo.



“Este periodo fue muy importante porque aprendí mucho, como quien dice gané mucho tiempo y conocimiento. En este campo tuve la oportunidad de trabajar en importante proyectos con empresas y con gobiernos. Básicamente mi trabajo era ayudar a las compañías y a las empresas a lograr sus objetivos en ciberseguridad”, afirma Pino.



JOHANA LORDUY

Peridista de Portafolio