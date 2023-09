Apple alcanzó acuerdo hasta 2026 para suministro de chips para iPhone

Qualcomm, el mayor proveedor de chips para teléfonos celulares, dijo este lunes que suministrará al gigante Apple los chips de módem para los lanzamientos de sus modelos iPhone hasta 2026.



"Qualcomm Technologies ha firmado un acuerdo con Apple Inc. para suministrar sistemas Snapdragon 5G Modem-RF para lanzamientos de teléfonos inteligentes en 2024, 2025 y 2026. Este acuerdo refuerza el historial de Qualcomm de liderazgo sostenido en tecnologías 5G y productos", anotaba este lunes la empresa en un comunicado.



Actualmente, Qualcomm suministra a Apple para sus iPhones, pero Apple ha estado trabajando para construir sus propios módems para alejarse de los chips de Qualcomm.



En tanto, los expertos toman este cambio como una seña de que el esfuerzo de la compañía de la manzana por fabricarlos internamente aún no ha dado frutos.



Qualcomm y Apple no siempre han tenido una buena relación, ya que se enfrentaron a problemas legales por el suministro de chips, pues la compañía de la manzana alegó que Qualcomm le exigía pagar derechos de patente excesivos para comprar los chips.

Las empresas resolvieron sus diferencias en 2019 y llegaron a un acuerdo de licencia de patentes a largo plazo y un acuerdo de suministro.



Tras el acuerdo de 2019, Qualcomm asumió que suministraría solo el 20% de los módems de los teléfonos inteligentes de Apple que se lanzarían este año, mientras Apple trabajaba en su reemplazo.



Con el nuevo acuerdo de este lunes, según The Wall Street Journal, se espera que Qualcomm asumirá solo el 20 % de los chips de módem para los teléfonos de Apple hasta 2026.



Según la prensa especializada, lo más seguro es que Apple anuncie mañana, en su evento anual, su nuevo iPhone, probablemente bautizado iPhone 15, y que utilizarán módems Qualcomm.



