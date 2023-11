‘Los equipos diversos generan más innovación’

Desde que asumió la dirección de HP Colombia, la ejecutiva Sandra Hinestroza no solo ha promovido la participación de más mujeres en el sector tecnológico, sino que también ha impulsado a que escalen diferentes posiciones directivas.



Hinestroza, nominada a Premios Portafolio 2023 en la categoría ‘Líder Empresarial’, habló sobre su rol de liderazgo y del mayor desafío que enfrenta el sector tecnológico.





¿Hoy qué deben tener en cuenta los líderes empresariales?



Cuando se está al frente de una organización, sin importar la industria, se debe pensar en los equipos de trabajo. No cabe duda, que debemos procurar tener una comunicación clara que permita establecer las prioridades y alcanzar los objetivos.



Con esto presente, el trabajo en el día a día será mucho más sencillo, ya que los colaboradores van a querer participar activamente dentro de la organización.

Pienso que ese es el espacio que busco generar como líder de esta compañía en Colombia. Para mi ha sido clave, tener las conversaciones adecuadas en el día a día, habilitar a las personas, empoderarlas, y llevarlas a su máximo nivel. Y es que de eso se trata el liderazgo de trabajar con las personas y que estas logren sacar lo mejor de sí.



Parte de su liderazgo ha sido empoderar a más mujeres en la industria, ¿cómo avanza este objetivo?

Este ha sido un tema fundamental para nosotros y no solo en la parte de inclusión de género, sino que también buscamos abrazar la diversidad. Desde HP creemos que cuando los equipos de trabajo son más diversos se producen mayores niveles de innovación.



Entonces, sí propendemos a que nuestro espacio de trabajo tenga una alta participación de todos los actores que hacen parte de nuestra sociedad. Queremos esa representación dentro de la compañía. Sin duda, esta es la mejor forma de crear soluciones para nuestros clientes, porque nos interesa conocer a nuestros colaboradores.



La invitación que le hacemos a nuestros socios y a los clientes es que para lograr un equipo diverso realmente se deben establecer planes y metas que se puedan seguir en un periodo de tiempo determinado.



Dentro de HP contamos con metas muy concretas de participación de mujeres y promovemos esos objetivos en todos los niveles de la organización.



Uno de los grandes retos que tienen las empresas tecnológicas es mantener al talento, ¿cómo enfrentan este desafío?

Este ha sido un desafío gigantesco, ya que el talento es cada vez más escaso en el mercado. De hecho vemos muchas posiciones en el sector que no son fáciles de ocupar. En ese sentido, cuando logramos encontrar ese talento nos enfocamos en trabajar en diferentes frentes como por ejemplo que logren encontrar su propósito dentro de la organización, buscamos generar espacios de desarrollo y crecimiento.



Al final del día, las nuevas generaciones no solo buscan altos salarios, buscan también otro tipo de incentivos.



Desde HP venimos trabajando por generar nuevas oportunidades con el fin de que los jóvenes puedan desarrollarse y crecer dentro de la organización.



¿Cómo le ha ido a la compañía en el último año? ¿Cuál es el balance de la operación en el país?

Este año ha estado marcado por grandes desafíos. Pero en medio de este panorama también hemos visto muchas oportunidades para crecer. Desde HP podemos dar un parte positivo respecto a nuestro desempeño durante este 2023, ya que el consumo de tecnología se ha mantenido. Al final del día, para nosotros el cliente siempre será el centro de toda la operación y por ello seguimos trabajando por deleitarlo.



Parte de nuestra estrategia es seguir ofreciéndole a nuestros clientes productos de calidad, grandes soluciones y mucha innovación.



¿Cuál sería su consejo para los empresarios colombianos?



Al final se trata de tener un propósito general dentro de la organización, el cual todos los colaboradores abracen. Claro que hay que entregar resultados, eso es lo que esperan los accionistas, pero también se trata de contribuir en el espacio en donde se está trabajando y a la sociedad. El mejor consejo que le puedo dar a los líderes en Colombia es que sigan avanzando en sus objetivos, que sigan trabajando con integridad, honestidad y compromiso, todo esto perdurará en el tiempo.



Asimismo, que no dejen de lado a los colaboradores ni a los clientes, ya que son claves en una organización y siempre serán una combinación poderosa que permitirá el crecimiento.



