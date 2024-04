Las alertas de Huawei sobre la 'politización' del entorno empresarial en Europa

El vicepresidente regional de Europa de Huawei, Kenneth Fredriksen, aseguró que el entorno empresarial "se ha politizado" y advirtió de que si se utiliza la política como "único mecanismo de seguridad" en el desarrollo de infraestructuras críticas en la Unión Europea, estas no serán seguras "por sí mismas".



"Tenemos que lidiar con el entorno empresarial que ahora se ha politizado mucho, pero intentamos seguir contribuyendo activamente a las economías digitales europeas", aseguró Fredriksen en un encuentro con los medios durante la primera Conferencia Europea de Socios 2024 de Huawei, que esta semana reunió a más de mil socios en la localidad italiana de Como.

La tecnológica china busca consolidar su red de negocios en Europa y convertirse en un actor líder para "ayudar" al sector público y a las compañías del Viejo Continente a emprender su transición digital, contribuyendo de este modo a los objetivos de digitalización de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) mira con cautela al grupo, y ya el pasado junio avaló la decisión de varios países del club comunitario de excluir a Huawei y ZTE del despliegue de sus redes 5G, ya que consideraba que planteaban riesgos para la seguridad nacional. Además, Huawei está desde hace años en el centro de la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos.

En 2019, Washington acusó a la tecnológica de fraude y violación de las sanciones a Irán y le impuso una serie de sanciones bajo el pretexto de representar un riesgo para la seguridad del país. Esto aisló a la compañía de las cadenas mundiales de suministro de tecnologías y componentes norteamericanos, aunque, según dijo Fredriksen, "el mercado estadounidense nunca ha sido el de Huawei, por lo que no hemos dependido realmente de ellos".

Preguntado por las acusaciones de espionaje de la tecnológica, Fredriksen recordó que "no hay documentación que lo pruebe" y defendió que "no hay motivos para no confiar en Huawei": "No ha habido fallos de seguridad ni resultados negativos durante más de 20 años de cooperación en Europa", aseveró.

Aún así, el vicepresidente regional reconoció que estas acusaciones han propiciado que el grupo haya sufrido "reveses" en algunos mercados, como en el británico -que decidió eliminar todos los equipos de Huawei de las redes 5G antes de 2027-, pero defendió que, en general, sus productos "son muy apreciados y bien recibidos".

"Sólo hay unos pocos países que han restringido completamente a Huawei y no se basa en pruebas o hallazgos claros", aseguró Fredriksen, al tiempo que defendió que si se hiciera una evaluación "exhaustiva" de la situación, "se demostraría que estas acusaciones sólo se basan en agendas políticas". Así, advirtió: "Si se utiliza la política como único mecanismo de seguridad en las infraestructuras críticas, no se crearán infraestructuras seguras por sí mismas".

Respecto al negocio 5G de la compañía en Europa, el vicepresidente regional defendió que el principal problema no se debe a las sanciones, sino que esta tecnología "no se ha desarrollado como se esperaba" ya que los operadores no han invertido tanto en 5G.

Huawei iStock

Con todo, Huawei registró un beneficio neto en 2023 de más del doble (+144,4 %) que el año anterior, alcanzando los 87.000 millones de yuanes (11.171 millones de euros), una mejora que atribuyó a una gama de productos "mejorada", al "aumento de calidad" de sus operaciones y a las ganancias obtenidas de la venta de algunos negocios.

Según recordó, por su parte, el presidente regional del grupo en Europa, Jim Lu, durante un discurso de inauguración de la conferencia celebrada en las orillas del Lado de Como, Huawei reinvirtió el 23,3 % de sus ingresos en investigación y desarrollo.

"Huawei está en Europa para Europa”, remarcó Lu, donde además recordó que la compañía emplea a más de 13.000 personas y cuenta con 27 centros de I+D en 13 países: "Queremos utilizar nuestros productos tecnológicos líderes para ayudar a las empresas locales a ser digitales e inteligentes más rápidamente".

Durante los dos días en los que se celebró el encuentro entre socios, Huawei presentó oficialmente su estrategia de salida al mercado, con una cartera de nuevos productos tecnológicos en comunicación de datos, almacenamiento y redes ópticas, como una gama completa de puntos de acceso Wi-Fi 7.

EFE