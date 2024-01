El impuesto a las plataformas digitales no frenaría su avance

Las plataformas de streaming siguen revolucionando la forma en cómo consumimos contenido digital, ya sea música, series o películas. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la coyuntura actual, marcada por fenómenos macroeconómicos, ha llevado a que muchas compañías enfrenten despidos masivos y hasta una disminución en el número de suscriptores.



En los últimos meses, diversas compañías han sorprendido a la industria al anunciar despidos significativos en medio de un panorama aparentemente prometedor, el más reciente caso fue el de Amazon, que anunció el despido de empleados de su Prime Video. Pero mientras el sector a nivel global atraviesa por una fuerte tormenta, a nivel local las miradas están puestas en el impuesto a las plataformas de contenido digital que ha estado rigiendo desde hace 15 días en Colombia.



La norma aprobada en la última reforma tributaria, y que quedó establecida en el Decreto 2039 de 2023, establece que las grandes compañías de streaming tipo Netflix, Amazon, HBO, Spotify, entre otras, estarán sujetas a tributación; ya sea mediante la retención en la fuente del 10 % o presentando una declaración de impuestos sobre la renta y aplicando una tarifa del 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en el país durante el año fiscal.



Ahora bien, la preocupación se centra en si esta medida podría afectar el número de usuarios registrados en Colombia que pagan por los servicios de estas plataformas. Para José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a las aplicaciones en el país, si bien no se conoce cuál será la estrategia de las empresas, se espera, que pese a la medida, los usuarios frecuentes de contenido en streaming se mantenga.

“La presencia económica significativa es un nuevo impuesto digital, que más allá del debate, es una realidad. Lo que están haciendo las marcas no es fácil de ver, porque es la forma en cómo costean y definen el precio de venta y finalmente cómo compiten. Aún no son claras las estrategias y esas podrían variar dependiendo del sector. Frente al punto de si se presentará una disminución de usuarios, esperamos que no, al menos desde las empresas que representamos. Desde Alianza In nos hemos tomado enserio la preparación de esta nueva obligación tributaria”, explicó López.



Asimismo, el representante del gremio destacó que esta nueva medida servirá para “ratificar el compromiso de las plataformas con Colombia”.



“Esto lo vemos como una oportunidad de demostrar que las plataformas digitales sí pagan impuestos y no los pagan ahora con la presencia económica significativa, sino también con el IVA que se cobra en los servicios digitales desde el 2017. Esto ratifica la legalidad de servicios intermediados por plataformas”, señaló López.

El experto Carlos Giovaanni Rodríguez, socio de Jimenez Higuita Rodríguez & Asociados, apuntó que no prevé que se presente una disminución de los usuarios en las plataformas de streaming en Colombia, ya que así como pasa con el impuesto de las bebidas azucaradas “muchos usuarios han mantenido el consumo”.



“Se supone que es un impuesto a la renta y que grava a las personas que desarrolla la actividad y no es como el impuesto a las ventas que se traslada, pero básicamente no van a disminuir su utilidad, sino que van aumentar su valor. No creo que se logre una disminución de los usuarios”, agregó el experto.



Datos de Netflix



De acuerdo con cifras de la compañía Netflix, Latinoamérica significa el 17,6% de sus suscriptores en el mundo. Según se destaca en el reporte de facturación con corte a 2023, son 43,6 millones de abonados en la región frente a un total de 247,6 millones con los que cuenta la compañía. Cabe destacar que la región en los últimos meses sumó 1,18 millones de suscriptores.

Para este tipo de plataformas también aplica

De acuerdo con el Decreto, las empresas que presten servicios enfocados en publicidad online; aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y películas; servicios de transmisión libre (cualquier forma de contenido digital); suscripciones digitales a medios audiovisuales, incluyendo, entre otras, noticias, magazines, periódicos, música, vídeo, juegos de cualquier tipo; entre otros, estarán sujetas a este gravamen. Según han señalado expertos, es muy probable que al final los precios de este tipo de servicios incrementen para los usuarios, que deberán decir si pagan o no pagan los planes. Hay que destacar que todavía no se han reportado alzas en servicios por cuenta de la medida.



