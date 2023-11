Paso a paso para crear un itinerario de viaje y ahorrar dinero con IA

Trip Planner es el nuevo programa de inteligencia artificial que crea itinerarios completos para sus viajes y que además le podría ayudar a ahorrar dinero.



En esta plataforma, los usuarios podrán saber cuánto dinero requieren para cumplir con todas sus actividades programadas, dependiendo la duración y el número de personas que viajan.



Además, también le mostrará qué actividades puede hacer realizar gratuitamente y otras variables a tener en cuenta al llegar a un destino.



De esta manera, solo deberá llenar los datos que la inteligencia artificial le solicita y luego le administrará toda la información que usted necesita.

Paso a paso para obtener su itinerario de viaje

Portafolio visitó la plataforma y esto es lo que debería hacer si quiere hacer fácilmente un plan de viaje.



1. Ingresar a la página web gratuita: https://tripplanner.ai/

2. Luego, haga clic en la opción 'Star Planning', que aparece en la parte izquierda de la pantalla.

3. Ingrese el nombre de la ciudad a la que viajarán en el buscador.



4. Rellene el resto de espacios con el día de su llegada y retorno, además de la cantidad de personas que viajarán.

5. Enseguida haga clic sobre el botón 'Create my trip'.

Aquí le aparecerá una nueva pantalla, en la que podrá seleccionar todos los lugares turísticos, museos, parques nacionales, etc. que son de acceso pago o gratuito y le aparecerá el presupuesto destinado a las entradas de a estos espacios.



Trip Planner AI Pantallazo de Trip Planner AI

6. Luego le pregunta sobre el presupuesto que usted tiene y el número de comidas al día que ha considerado, así como el tipo de alimentación que prefiere.

7. Finalmente, haga clic en el botón 'Build your trip'.



Después recibirá un plan, día a día, en el que tendrá información sobre las actividades, horarios, precios o taxis en la zona, presupuesto para el día y monto aproximado necesario para las comidas.



Se recomienda que descargue el PDF con todas las indicaciones por si no puede acceder fácilmente durante su viaje a la plataforma.



Ahora bien, si usted va a visitar más de una ciudad o país, Trip Planner cuenta con una función de “librería de viajes”, para añadir un viaje nuevo, solo se tendrá que hacer clic sobre el botón 'New Trip'.



Es importante hacer una aclaración sobre el programa, los precios son solo estimados, por lo que es mejor que lleve un poco más.



