Intel se prepara para el lanzamiento de Wi-Fi 7 al mercado

A medida que el mundo avanza en la digitalización, se requieren de nuevas herramientas que faciliten la comunicación por vía inalámbrica. Por este motivo, Intel, la compañía de tecnología dedicada a la manufactura de circuitos, ha venido avanzando en el desarrollo de soluciones para la conectividad sin cable y se preparan para presentar Wi-Fi 7.



Carlos Cordeiro, fellow y wireless chief technology officer (CTO) de la compañía, explicó los avances que ofrece esta tecnología.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Qué cambios y mejoras están presentando al mercado en términos de conectividad?



Todos los cambios están realmente enfocados en intentar mejorar la experiencia del usuario y también traer nuevas experiencias. Seré más específico sobre lo que vemos surgir.



Hay una proyección de que en los próximos cinco años el hogar promedio tendrá entre 25 y 30 dispositivos conectados, por lo que si se toma eso en cuenta, algunas tareas serán más sensibles, por ejemplo, si estás teniendo una videoconferencia y hay también alguien descargando un videojuego. Eso es parte de soluciones como Intel Connectivity Performance Suite (Icps). Lo que hacemos es permitir que cada aplicación obtenga lo que necesita.



De hecho, Icps puede analizar el tráfico que está utilizando y da prioridad a algunas tareas, por ejemplo, una videollamada en lugar de un correo, para no ralentizar procesos más importantes.



Otra cosa que vemos es que muchas casas no tienen solo un punto de acceso, por lo que también tenemos lo que llamamos puntos de acceso inteligentes. Seleccionamos cuál es el mejor punto de acceso aquí y analizamos las capacidades. Entonces, si está realizando esa videoconferencia, probablemente desee conectarse con al punto más capaz.



Pero eso es complicado, porque puede que se que es más potente sea el más lejano. El cliente no se da cuenta de que nosotros estamos trabajando en brindar esa solución, pero es un proceso que está andando y no va a afectar el rendimiento.

(Lea más: Estos son los productos de la nueva generación de Apple del 2023)

¿Qué soluciones están presentan para sus soluciones empresariales?

​

Lo otro está relacionado con Unison, estamos mejorando sus capacidades. Ahora podemos hacer una extensión de pantalla con una tablet desde un computador. Eso va a permitir tener esa conectividad de CPU perfecta entre los equipos.



Estamos también presentando un programa de telemetría que provee información de lo que está pasando con el cliente y alrededor de él y con esta información se pueden mejorar temas de interferencia gracias a la información en tiempo real que podemos obtener. Esta es una solución de Software as a service que ofrecemos.

¿Qué están presentando en términos de mejoras en la interferencia?

​

Hoy un canal que se usa para subir y descargar información; pero puede haber interferencia de otros dispositivos y señales.



Hoy lo que pasa es que si por un canal no se está enviando información, se utiliza. Pero lo que puede pasar es que dos señales se crucen en el mismo canal y generen la interferencia.



Ese es uno de los temas que actualmente estamos trabajando con el lanzamiento del Wi-Fi 7, que llamamos punteo, que permite usar los canales de forma óptima, compartiendo la capacidad de canales.

(Más noticias: ‘La IA puede generar oportunidades para los países’: Google)

En los últimos años, la tecnología inalámbrica ha tenido muchos cambios, con sus respectivos tiempos de paso al mercado. ¿Cuál es la expectativa de adopción?



El ecosistema de Wi-Fi tiene un camino a mercado muy definido. Los canales más fuertes son empresas y hogares y los que llamamos “indoors” y creemos que lo que vamos a ver es una adopción muy rápida por parte de las empresas. Después llegará a los operadores que harán los cambios de los puntos de acceso, pero esto suele llevar un tiempo.

Carlos Cordeiro, CTO de Intel Cortesía

¿Cuándo se va a dar el lanzamiento?



Vamos a presentarlo a finales de este año.

¿Hace cuánto tiempo trabajan en este lanzamiento?

​

Nosotros ya estamos trabajando en Wi-Fi 8. Y para este lanzamiento venimos trabajando desde 2017.

(Vea: 'Valores de la subasta del espectro incluyen reducciones', dice MinTIC)

¿Cuáles ven desde ya que van a ser esas características de la próxima generación de Wi-Fi?



Lo que vemos que va a pasar es que esto tiene que ser mucho más que comunicación y transmisión de datos. Queremos información de contexto para saber, por ejemplo, cuántas personas hay una habitación y saber con base en eso qué decisiones se pueden tomar de forma autónoma, como el manejo de la temperatura y el aire acondicionado.



De igual forma, esta información puede encender o apagar un equipo mientras llega o se aleja de su puesto de trabajo.



Usando esto también podríamos pensar en que una videoconferencia podría pasar de un equipo a otro, como de un computador a un teléfono, para hacer más fácil el proceso de cambiar de lugar, por ejemplo.



Esto es mucho más que transmisión de información, tiene que ver con traer inteligencia a los dispositivos para saber qué acciones tomar. Hay muchas posibilidades y estamos trabajando en ellas.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio