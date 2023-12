¿La tecnología 5G tiene algún tipo de impacto en la salud de las personas? OMS responde

La tecnología 5G es la quinta generación de redes móviles y, según los expertos, revolucionará las comunicaciones porque le permitirá al mundo estar interconectado sin contratiempos.



Sin embargo, muchas personas no conocen en qué consiste esta tecnología y esto ha llevado a que se creen discusiones en las que no hay claridades. Por ejemplo, la idea de que esta tecnología genera riesgos para la salud.



Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aportado a la conversación un artículo científico de 2006 titulado 'Los campos electromagnéticos y la salud pública: estaciones de base y tecnologías inalámbricas', en el que se abordan puntos importantes.



Inicialmente, la investigación explica que las redes de comunicación se sustentan en una infraestructura de antenas fijas en estaciones que transmiten información mediante señales de radiofrecuencia (RF) y son justamente estas señales las que han generado inquietudes en relación a la salud.



Así, la OMS basándose en los bajos niveles de exposición y los resultados recopilados, concluye que no existen pruebas científicas convincentes de que estas señales tengan efectos adversos en la salud.



En otra investigación publicada en 2020, titulada 'Radiación: redes móviles 5G y salud', el organismo confirma la postura inicial. En ese trabajo se explica que el calentamiento de los tejidos corporales es la principal interacción con los campos de radiofrecuencia y concluyó: "A medida que aumenta la frecuencia, hay menos penetración en los tejidos del cuerpo y la absorción de energía se limita más a la superficie del cuerpo (piel y ojos). Siempre que la exposición general se mantenga por debajo de las directrices internacionales, no se prevén consecuencias para la salud pública".



¿Qué son las redes 5G?

Redes 5G Foto:iStock

La tecnología 5G, según la definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se presenta como una red que proporciona comunicaciones masivas de máquinas con una velocidad considerablemente mayor.



Esta innovación permite transportar un volumen de datos más amplio, posibilitando la conexión de varios dispositivos de manera simultánea y sin retrasos.



En términos más concretos, el 5G respalda una variedad de aplicaciones, desde la inteligencia artificial hasta la reproducción de videos, almacenamiento en la nube, realidad virtual aumentada, comunicaciones masivas y descarga eficiente de documentos.



Según la ONU, las redes 3G y 4G encuentran mayores dificultades para ofrecer estos servicios de manera simultánea en comparación con la tecnología 5G.



