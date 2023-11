'El 5G no corregirá los problemas de los operadores': MinTIC

Durante la sección debate en la Comisión Sexta del Senado, en la que estuvo citado el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, el jefe de esta a cartera se refirió a los beneficios que traerá el 5G tanto para los usuarios como para las empresas. Además, hizo énfasis en la importancia de la inversión en el sector con el fin de que se pueda avanzar en el despliegue de esta tecnología.



“El primer mensaje para el país es que se requiere hacer una subasta 5G y la vamos a hacer (...). Para algunas empresas esta tecnología no parece importante, ya que tienen un mercado en 4G y no tendrían que invertir más recursos, en parte por eso en los últimos años no se logró consolidar la subasta. Hay empresas que no quieren invertir y eso ha generado mucho ruido. Pero no nos vamos a dejar intimidar (...). Hoy se habla de la nube y de la información que se puede alojar en ella, pero lo cierto es que 4G no permite la trazabilidad de los datos, mientras que el 5G sí lo permite. El 5G ofrecerá mayores velocidades y tendrá impactos positivos en diferentes industrias como en el caso de la salud o de la logística”, señaló Lizcano en su intervención ante la Comisión Sexta.



Ante el debate que se ha suscitado en el sector, ad portas de la subasta del espectro, el ministro TIC precisó que la discusión debe separar la subasta del espectro 5G de los problemas que se tienen en el mercado de las telecomunicaciones.



5G iStock

“Están confundiendo peras con manzanas. Y es que una cosa es el espectro y otra cosa es la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, que sabemos que tiene bastantes problemas. Pero el 5G no corregirá los problemas que existen en el mercado de las telecomunicaciones. Ahora bien, el debate también está centrado en si se deben poner medidas asimétricas a Claro, y no permitirle elegir las bandas (de primero), ya que en el 2013 se tomó esa decisión y nada cambió, entonces prohibirle a un operador no participar no cambia el mercado”, resaltó Lizcano.



En cuanto a las obligaciones que se deben seguir en esta subasta, el ministro TIC señaló que buscan conectar a 3.000 colegios y mejorar la conectividad en las carreteras primarias.



