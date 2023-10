Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el fútbol

Desde hace algunos años, el fútbol se ha visto influenciado por los avances tecnológicos que han modificado la dinámica de los entrenamientos, de los partidos y han contribuido a mejorar y controlar mejor los resultados.



Ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se han hecho nuevas apuestas. De hecho, en las eliminatorias al mundial de fútbol 2026 se ha visto que las selecciones de fútbol han implementado estas innovaciones con el objetivo de clasificar.



Precisamente, para entender cómo se ha implementado en este momento en el fútbol la IA, Portafolio consulto a Oliver López, Arquitecto de Soluciones de XMS a TIVIT Company y experto en esta tecnología.





¿Cuáles han sido los aportes históricos de la IA al fútbol?



La inteligencia artificial ha venido colaborando al fútbol de diferentes formas, una es el análisis de video que permite entender las mejores estrategias y movimientos de un equipo, el equipamiento que en algunos casos cuenta con tecnología incorporada que estudia el rendimiento individual de cada uno de los jugadores. Por otra parte, ha permitido anticiparse a diferentes circunstancias para planear el partido de la mejor manera, teniendo en cuenta factores como el clima, la altura, la condiciones del terreno, entre otros, es decir, prepararse anticipadamente. Además, como ya se sabe, contribuye a la toma de decisiones de los árbitros.



En cuanto a los espectadores o fanáticos, pues ha permitido acercarse a las tendencias y probabilidades en los partidos.



¿Qué situaciones ha resuelto la IA sin ayuda del ser humano en un partido?



Ha podrido determinar situaciones que el ojo del árbitro no alcanza a percibir, se trata de un conocimiento de las normas técnicas del fútbol. Ahora ya no depende únicamente del criterio humano, la IA ayuda a ver de forma milimétrica si alguien comete una infracción o si una acción puede convertirse en gol, entre otras.



¿Qué están implementando los clubes y selecciones con respecto a la IA?



Muchos clubes están analizando a partir de la IA cuál es la mejor estrategia futbolística y durante los entrenamientos se han ayudado de esta herramienta para seleccionar a los jugadores que están en las mejores condiciones físicas.



¿Los clubes de fútbol tienen todos la misma oportunidad de acceder a esta tecnología?



Realmente cada club incorpora la tecnología que necesita y para la que le alcanza el dinero. Esta es una tecnología a la que no pueden acceder todos. En América Latina no todos los equipos tienen esa tecnología, normalmente son los equipos grandes.



En definitiva, existen unas brechas que van a marcar la diferencia al momento de enfrentarse en los partidos.



Pero, esto no solo se limita a los equipos, pues un jugador puede adquirir esta tecnología para estudiar su rendimiento individual, lo que claramente le generará una ventaja frente a otros jugadores. Un ejemplo pueden ser las bandas cardiacas, que entregan información muy enriquecedora para ir mejorando e implementando nuevas formas de entrenamiento.



¿Cómo utilizan la IA los aficionados?



Hoy en día, muchas personas han aprendido a utilizar el ChatGTP, haciendo las preguntas correctas para conocer las probabilidades de que un equipo pierda o gane un partido. Aquí es importante aclarar que no da el resultado final y que a las personas deben recordar que hay una variable que no tiene en cuenta la tecnología que es el azar. Entonces, solo te acerca al resultado, pero no te garantiza que vaya a ser así, no hay que olvidar el azar.



Además, lo importante es que las personas que usen este tipo de herramientas aprendan como hacer preguntas y a su vez es importante que mantengan un hilo conversatorio que vaya llevando a la inteligencia a una respuesta más concreta. Incluso, en muchas ocasiones es relevante brindarle información que no tiene que podría ir cambiando o aclarando cada vez más las probabilidades. Es un indicio, no una verdad.



¿Cómo ve a Colombia en adopción de IA en el fútbol?



Lo que se sabe es que han integrado diferentes soluciones de componentes que usan los jugadores para estudiar el rendimiento individual, como los petos. En general, esta ha sido la opción a la que han optado la mayoría de equipos latinoamericanos, aunque ya se ha visto que algunos clubes de la región ya están haciendo análisis junto con la IA. Lo que se espera con esto es que el nivel suramericano mejore con esta tecnología.



En un futuro próximo, ¿qué otras ventajas tendrán los equipos al utilizar esta tecnología?



Actualmente, se explora en el área de la salud. Los equipos buscan que esto sirva para manejar y evitar lesiones. Ya se ha podido determinar gracias a unos patrones relacionados con el nivel de sudoración, la frecuencia cardíaca, entre otros factores, podrían predecir si un jugador es propenso a lesiones.



Esto es realmente nuevo, se mezclan dos ciencias, la tecnología y la salud. Esto ayudaría a los técnicos a tomar mejores decisiones.



