¿La información del celular puede transmitirse y escucharse así esté apagado?

La batería de los teléfonos móviles (celulares) permite que pueda ser escuchada o visualizada toda la información que contienen, aunque estén apagados, alertó el doctor en Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México), Juan Carlos Yáñez-Luna.



Yáñez-Luna afirmó esto en el encuentro internacional ETHICOMP, que reunió a 68 expertos de 15 países en la Universidad española de La Rioja, con el fin de abordar el impacto ético y social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).



"Quizás, es difícil saber quién puede visualizar o escuchar" el contenido de toda la información que contiene un teléfono móvil cuando está apagado, pero sí puede hacerse porque "todo se almacena en un punto", añadió en declaraciones a los periodistas.



Por ejemplo, los servidores en los que se almacena la información, precisó, podrían tener acceso a la misma, como puede ser también el caso de plataformas como Facebook o Google Maps, que, en este último caso, puede llegar a conocer la ubicación que ha tenido la persona titular del dispositivo o la ruta que ha realizado en un momento determinado.



Por ello, destacó la importancia de "estar atentos y saber exactamente qué se puede ofrecer y qué callar" a la hora de volcar información a un teléfono móvil o computador, detrás del que hay servidores, plataformas o redes sociales que se tienen contratadas.

Explicó que la tecnología y la inteligencia artificial (IA) impactaron en la sociedad de tal manera que la ciudadanía no puede desaparecer del mundo, pero sí "ser prudente" a la hora de subir y colgar en esa tecnología.



Yáñez-Luna aconsejó no hacer pública en estas plataformas la información que no se quiera que pueda ser utilizada y únicamente volcar lo que sí se quiera.



También dijo que la IA no es un tema nuevo y se está trabajando desde hace muchos años, pero adquirió ahora el 'boom' por el avance de unos procesadores que son más potentes y que pueden trabajar algoritmos de manera muy rápida.



Ello permite que "toda la información se procese muy rápidamente, en segundos", recalcó Yáñez-Luna.



